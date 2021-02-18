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北漂青年犧牲年假彩繪鬼滅之刃 社區多了打卡景點
彰化縣田中鎮碧峰里狀元第社區入口處過年後多了一面讓人驚豔的動漫鬼滅之刃，原來是社區北漂青年許立群春節返郷，利用休假和家人日夜趕工，彩繪之作，希望讓社區多一處美麗的風景。
碧峰里長蕭文忠說，社區子弟許立群目前在台北市101大樓工作，喜歡畫畫的他春節返鄉過年時，告訴家人說想在社區彩繪一面最近最夯的動漫「鬼滅之刃」彩繪牆，他得知後很開心，即買漆料讓許立群創作，許立群年假即沒出去玩，和家人日夜趕工，有時畫到凌晨2、3點，16日還專程向公司請假完成最後的彩繪工作之後才安心北上。
許立群彩繪了「鬼滅之刃」的炎柱以及漪窩座，希望可以吸引更多年輕人的目光，甚至讓家鄉多一處打卡景點，已經返回工作崗位的許立群說，離鄉背井在台北生活，幾個月才會回到田中鎮的老家，每次回家都會思索著如何來替自己的故鄉增添特色，過年期間外出人車擁擠,剛好利用假期來完成彩繪，也算是很棒的年假。
田中鎮長洪麗娜得知碧峰里多了一面彩繪牆，前往參觀表示讚許，並表示將請公所人員清查全鎮各里適合彩繪的地方，歡迎更多田中子弟參與社區公共空間美化，公所以及里辦公室將會善用資源來配合，大家一起打造田中鎮成為一個充滿藝術宜居的城鎮。
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