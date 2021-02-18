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為醫護人員打氣！ 武陵農場推醫護訂房優惠專案

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
武陵農場於醫療站前的紅粉佳人夜櫻觀賞區打燈，每日晚間6時至9時30分開放，充滿粉紅浪漫的氣氛，是住客專屬的限定版美景。圖／武陵農場提供
武陵農場於醫療站前的紅粉佳人夜櫻觀賞區打燈，每日晚間6時至9時30分開放，充滿粉紅浪漫的氣氛，是住客專屬的限定版美景。圖／武陵農場提供

國內昨新增一例自美返台探親的境外移入個案，讓指揮官陳時中期盼的「五福臨門」破功。但本土案例已經連5天保持零確診記錄，武陵農場特別推出「50武陵」醫護人員訂房優惠專案，住宿費平日5.5折、假日9折；另延長空軍作戰聯隊飛行員及機工長原本的5折優惠專案至8月底。

武陵農場表示，昨日雖有一例境外移入確診，但本土案例已經連5天保持零確診記錄，農場特推出「50武陵」醫護人員訂房優惠專案，即日起至12月31日止，我國醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等醫護人員，收費比照榮民優惠，即門票免費，僅收保險費，住宿費平日5.5折、假日9折。

此外，空軍作戰聯隊飛行員及機工長享有5折優惠專案，原本截至2月20日，因受好評延長至8月31日，不分平假日即可5折入住，門票免費，僅收保險費，以表示對守護台灣領空的「捍衛戰士」的謝忱。

武陵農場表示，目前正值武陵農場櫻花季，賞花熱區以兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道，目前已達到盛開最高峰；其次為紅粉佳人夜櫻觀賞區、隘口櫻花林、霧社櫻花林及波浪道櫻花區，花況也達到5、6成，預估2月下旬會盛開。

武陵農場也因應過往慣例，即日起於醫療站前的紅粉佳人夜櫻觀賞區打燈，每日晚間6時至9時30分開放，充滿粉紅浪漫的氣氛，是住客專屬的限定版美景。

武陵農場 櫻花季 醫護人員

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