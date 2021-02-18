不畏疫情去年狂吸4600萬人次 中市旅遊人次全國第一

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4600萬人次，榮膺全國第一，並較前年度增加152萬人次、成長約4％，顯示新冠肺炎疫情雖影響觀光旅遊，中市府團隊推動觀光努力仍深受國人肯定。

中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，市府除持續提升台中市觀光遊憩品質及軟硬體建設，亦以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，並藉由整體行銷宣傳，傳遞台中城市限定的美好，讓遊客在旅程中體驗獨特的城市魅力，擦亮台中觀光首都品牌。

林筱淇說，去年初爆發新冠肺炎疫情正值2020台灣燈會籌備期，市府團隊齊心協力克服萬難、成功防疫，打造安心賞燈環境，創造千萬賞燈人潮。疫情最嚴竣時，市府雖暫時停辦許多活動，仍著手觀光資源盤點整備，加強旅宿從業人員職能提升，洽談異業結盟等跨域合作。

疫情解封後，防疫新生活運動接棒，中市府接連舉辦大安沙雕音樂季、台中購物節、台中好湯溫泉季、藝遊未盡台中城、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節等觀光主題亮點活動；並藉由米其林插旗台中、台中城市觀光行銷影片等議題，串連觀光相關產業公協會、在地農會、商圈，推出食、宿、遊、購優惠好康，盡顯台中觀光魅力，透過戶外節慶活動吸引遊客來台中旅遊，使觀光遊客人次再創新高。