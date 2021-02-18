快訊

誰拚藍營主席？他盤點這5人 韓國瑜最大問題是「妻管嚴」

「影片裡是你嗎？」私密影像被公開在網路上 該怎麼辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化南瑤宮「封廟」？廟方緊急澄清謠言

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮在春節期間，湧進成千上萬信眾前往參香，近日卻傳出因疫情「封廟」謠言，南瑤宮因此發表聲明澄清。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮在春節期間，湧進成千上萬信眾前往參香，近日卻傳出因疫情「封廟」謠言，南瑤宮因此發表聲明澄清。記者劉明岩／攝影

「彰化南瑤宮封廟」？彰化南瑤宮接獲其他宮廟反應，稱有遊覽車業者說「南瑤宮封廟」，已造成廟方困擾，南瑤宮今天發表聲明，強烈否認謠言。

南瑤宮表示，絕無封廟，僅全力配合中央政府加強防疫措施，原本以為造謠「南瑤宮封廟」只是個案，卻已接獲不僅一通來電，要求告知及確認南瑤宮是否不接待進香團及遊覽車，經實際了解後，此一謠言已經擴散。

由於春節期間，不僅信眾湧入南瑤宮，遊覽車載來的進香香客更是絡繹於途，更因正值新冠肺炎疫情期間，「南瑤宮封廟」的謠言，會很多信眾會信以為真，取消到南瑤宮參拜，對南瑤宮影響甚大。

南瑤宮指出，南瑤宮是中部地區宗教信仰重鎮，信眾從早期搭火車到目前的搭遊覽車方式前來參香，每年接待的進香團多達上千團， 今年大年初一到今天，已經接待數十團進香團及全國數萬信眾，因此有必要嚴正澄清「南瑤宮封廟」的謠言。

南瑤宮 遊覽車 新冠肺炎

延伸閱讀

遊覽車司機滑手機撞死少婦 法官判「靠行公司」一起賠

千人向財神借600元發財金 隔年「加倍奉還」千萬助弱勢

用祈禱器具襲胸碰臀…日神社趁儀式對女性伸狼爪 信眾怒喊還錢

彰化南瑤宮四季籤抽中「籤王」人民籤：萬事皆如意

相關新聞

北漂青年犧牲年假彩繪鬼滅之刃 社區多了打卡景點

彰化縣田中鎮碧峰里狀元第社區入口處過年後多了一面讓人驚豔的動漫鬼滅之刃，原來是社區北漂青年許立群春節返郷，利用休假和家人...

為醫護人員打氣！ 武陵農場推醫護訂房優惠專案

國內昨新增一例自美返台探親的境外移入個案，讓指揮官陳時中期盼的「五福臨門」破功。但本土案例已經連5天保持零確診記錄，武陵...

資收個體戶弱勢多 台中環保局3招公私合作做環保助弱勢

資收個體戶多屬社會弱勢族群，沿街撿拾回收物每日回收量不穩定，也常暴露在與車爭道的危險中。台中市環保局多管齊下實施「築巢安...

台中每年上山提供梨山機車定檢 花蓮宜蘭民眾也來驗車

台中市和平、梨山地區平均海拔1,900公尺，未設有機車排氣檢驗站，民眾需花5至6小時到設有排氣檢驗站的地點受檢。台中市環...

不畏疫情去年狂吸4600萬人次 中市旅遊人次全國第一

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4600萬人次，榮膺全國第一，並較前年度增加152萬...

彰化南瑤宮「封廟」？廟方緊急澄清謠言

「彰化南瑤宮封廟」？彰化南瑤宮接獲其他宮廟反應，稱有遊覽車業者說「南瑤宮封廟」，已造成廟方困擾，南瑤宮今天發表聲明，強烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。