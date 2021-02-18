彰化南瑤宮「封廟」？廟方緊急澄清謠言

「彰化南瑤宮封廟」？彰化南瑤宮接獲其他宮廟反應，稱有遊覽車業者說「南瑤宮封廟」，已造成廟方困擾，南瑤宮今天發表聲明，強烈否認謠言。

南瑤宮表示，絕無封廟，僅全力配合中央政府加強防疫措施，原本以為造謠「南瑤宮封廟」只是個案，卻已接獲不僅一通來電，要求告知及確認南瑤宮是否不接待進香團及遊覽車，經實際了解後，此一謠言已經擴散。

由於春節期間，不僅信眾湧入南瑤宮，遊覽車載來的進香香客更是絡繹於途，更因正值新冠肺炎疫情期間，「南瑤宮封廟」的謠言，會很多信眾會信以為真，取消到南瑤宮參拜，對南瑤宮影響甚大。

南瑤宮指出，南瑤宮是中部地區宗教信仰重鎮，信眾從早期搭火車到目前的搭遊覽車方式前來參香，每年接待的進香團多達上千團， 今年大年初一到今天，已經接待數十團進香團及全國數萬信眾，因此有必要嚴正澄清「南瑤宮封廟」的謠言。