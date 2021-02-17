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盧秀燕沒來中捷測試故意的？ 柯文哲：不會啦！迴避什麼？
台北市長柯文哲今天下午搭乘台中捷運測試列車，由台中市副市長黃國榮陪同，檢視運轉情形。媒體詢問「台中市長盧秀燕沒來，是否故意迴避盧秀燕？」柯文哲說，不會啦，迴避什麼？市長盧秀燕都知道、有掌握一切情況；記者追問藍白配、綠白配？柯文哲回答，今天以台中捷運為主。
台中捷運綠線台中高鐵站入口意象去年揭幕，盧秀燕與柯文哲一同出席，還一度被外界討論是否促成「藍白配」？如今柯文哲南下到台中高鐵站了解台中捷運測試情況。
媒體詢問「是否有先和盧秀燕聯絡過？為何盧秀燕下午沒過來？」柯文哲說，過年前，台北市副市長彭振聲來做過壓力測試，今天他是來做最後檢查，台中市副市長黃國榮也有來了，市長盧秀燕都知道、有掌握一切情況。
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