中捷綠線強化版軸心合格 北捷建議中捷收費營運

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局今天提出調查報告，指原始軸心強度應不會直接影響造成軸心斷裂，並認為強化版軸心已抽驗合格，建議提供收費營運服務。

是否就此收費營運？台中捷運公司董事長林志盈回應，原始軸心因垂直運動不平順造成斷裂，這次特別要求廠商川崎重工做軸心疲勞實測試，廠商已完成100萬次測試都正常。收到北捷局提交報告後，會在一周內開會審查，最終報告審查意見出爐會邀請北捷局、川崎重工列席回覆意見，將最後的結論簽報給台中市政府，決定重啟試營運時間。

北捷局今天下午在台中捷運台中高鐵站，對台北市長柯文哲等人報告台中捷運故障調調查案、強化版軸心改善作業簡報。

北捷局說明，故障原因調查結果顯示，原牽引裝置軸心材料經檢測雖低於供應商製造材料標準值力，但仍能符合實際強度需求，此差距應不會直接影響造成軸心斷裂。

北捷局指出，造成故障的根本原因，是供應商在產品修改的程序中沒有訂定明確的作業標凖，運轉不是很好，造成調整軸心時部分牽引裝置組裝不當致產生壓縮量的偏差，而造成牽引裝置軸心上施加過大的彎矩，導致因疲勞破壞，造成軸心斷裂。