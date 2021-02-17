快訊

過年沒賺到開工補回來！大樂透1.2億頭獎、春節大紅包獎號出爐

20:07規模4.1地震 最大震度台東3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷綠線強化版軸心合格 北捷建議中捷收費營運

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台北捷運局今天在台中說明台中捷運故障調調查案、強化版軸心改善作業情況。記者趙容萱／攝影
台北捷運局今天在台中說明台中捷運故障調調查案、強化版軸心改善作業情況。記者趙容萱／攝影

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局今天提出調查報告，指原始軸心強度應不會直接影響造成軸心斷裂，並認為強化版軸心已抽驗合格，建議提供收費營運服務。

是否就此收費營運？台中捷運公司董事長林志盈回應，原始軸心因垂直運動不平順造成斷裂，這次特別要求廠商川崎重工做軸心疲勞實測試，廠商已完成100萬次測試都正常。收到北捷局提交報告後，會在一周內開會審查，最終報告審查意見出爐會邀請北捷局、川崎重工列席回覆意見，將最後的結論簽報給台中市政府，決定重啟試營運時間。

北捷局今天下午在台中捷運台中高鐵站，對台北市長柯文哲等人報告台中捷運故障調調查案、強化版軸心改善作業簡報。

北捷局說明，故障原因調查結果顯示，原牽引裝置軸心材料經檢測雖低於供應商製造材料標準值力，但仍能符合實際強度需求，此差距應不會直接影響造成軸心斷裂。

北捷局指出，造成故障的根本原因，是供應商在產品修改的程序中沒有訂定明確的作業標凖，運轉不是很好，造成調整軸心時部分牽引裝置組裝不當致產生壓縮量的偏差，而造成牽引裝置軸心上施加過大的彎矩，導致因疲勞破壞，造成軸心斷裂。

台中捷運 北捷 高鐵

延伸閱讀

搭滿載列車關心中捷改善情況 柯文哲：我認為應該可以了

影／台中捷運滿載測試柯文哲OK了 通車日期中市府決定

北捷春節運量 台北車站排名第一、西門站緊追

中捷軸心疲勞測試百萬次OK 盧秀燕：今年目標安全上路

相關新聞

影／台中捷運滿載測試柯文哲OK了 通車日期中市府決定

台北市長柯文哲今（17）日前往台中視察台中捷運烏日文心北屯線電聯車測試情形，並搭乘全載重測試列車。柯文哲向媒體表示，車上...

中捷綠線強化版軸心合格 北捷建議中捷收費營運

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局今天提出調查報告，指原始軸心強度應不會直接影響造...

228事件74周年 南投縣籲民眾自動默哀一分鐘

下周是228事件的74周年，南投縣做為事件發生地之一，將於2月28日下午2時28分，舉辦追思默哀活動，當日也將依規定降下...

南投市撼龍步道櫻花盛開 林明溱帶頭健行賞花

位於南投市漳和社區的撼龍步道，近日步道沿線因櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動，縣長林明溱近來迷上登...

影／台中捷運改善報告已寄！柯文哲赴台中「總檢查」

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局完成運轉測試，台中捷運綠線半永久式聯結器故障調查...

開學前防疫部署 南投縣校園環境消毒21日前完成

配合教育部公告延至2月22日開學，南投縣環保局為防範新冠肺炎，營造優質、安心的學習環境，已全面啟動各鄉鎮市公所防疫消毒大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。