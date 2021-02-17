搭滿載列車關心中捷改善情況 柯P：我認為應該可以了
台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局完成運轉測試今天送出改善報告，台北市長柯文哲今天下午搭滿載列車後受訪時說，今天他是來做最後檢查，主要來看軸心測試，他認為廠商日本川崎重工也是有名公司，做事也不至於太隨便，川崎重工比我們還緊張，做了完整的監測，目前看起來「我認為應該可以了」。台北市府尊重台中市府決定，今天會把報告交給台中市府，至於何時通車？也是台中市政府決定。
台北市長柯文哲昨天下午到台中捷運台中高鐵站，先聽取北捷局的簡報，慰勉員工，隨後搭乘滿載測試列車到台中市政府站再折返，了解改善情況。
北捷局說明，北捷局去年底成立台中捷運綠線半永久式器故障調查報告審查委員會，要求在營運安全最高原則下，由廠商日本川崎重工擬定對策改善，並就軸心強化、材料材質、組裝安裝及預防維修四大面向審查，經廠商修正後，已完成各項測試作業，都符合台中捷運恢復試運轉及正式載客服務的列車運行安全需求。
柯文哲說，台北市政府組專案小組調查，重新更換全車隊18列車、所有軸心共36支，先做300公里空車壓力測試，再做500公里滿載壓力測試，也就是以每一列車以平均配重32.4公噸沙包、替代滿載536人測試，完全各項測試，看起來這些數據都OK，也謝謝北捷局同仁過年期間一直在測試，今天已把改善報告函送台中市政府，由台中市政府決定何時重啟試營運。
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