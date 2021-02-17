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228事件74周年 南投縣籲民眾自動默哀一分鐘

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣在埔里鎮愛蘭橋頭設置228事件紀念碑「圓而不圓」，主要是紀念二七部隊在1947年發起的烏牛欄戰役。圖／南投縣政府提供
南投縣在埔里鎮愛蘭橋頭設置228事件紀念碑「圓而不圓」，主要是紀念二七部隊在1947年發起的烏牛欄戰役。圖／南投縣政府提供

下周是228事件的74周年，南投縣做為事件發生地之一，將於2月28日下午2時28分，舉辦追思默哀活動，當日也將依規定降下半旗一日，籲請縣民可自動於上開時間，不限地點與形式，就地默哀1分鐘，以表達對228事件受難者追思哀悼之意。

南投縣政府表示，為撫平歷史傷痛、促進台灣和平及族群和諧，縣府每年都會舉辦228事件紀念活動，除函請本縣各機關降半旗，以對228事件受難者表達追思哀悼之意，並具有彰顯政府與社會各界勇於面對歷史傷痛，開啟了歷史反省的大門，重新以宏觀的角度反省思考。

2004年，縣府更在埔里鎮愛蘭橋頭設置228事件紀念碑，其主要是為了二七部隊在1947年發起的烏牛欄戰役，並且命名為「圓而不圓」，藉紀念碑賦予228事件新的生命意涵，並能摒除偏見和仇恨，突破省籍、語言、種族與立場的藩籬，共同建構和平與進步的正面意義。

縣府表示，228事件烏牛欄戰役紀念碑「圓而不圓」，是由雕刻家白滄沂以枯木形象製成的銅塑作品，並且他也因為這件作品而在全國天雕藝術參展比賽中得名，作品中包含彼此關懷、接納、和諧的情感，強調唯有用愛與寬恕才能包容歷史的錯誤，進而走出悲情，撫平傷痛。

南投縣府指出，228事件固然是歷史悲劇，但唯有致力族群的融合與團結，才能永續守護台灣這塊土地的民主與和平；因此籲請縣民自動於2月28日下午2時28分，就地默哀1分鐘，以表達對受難者最誠摯的哀悼之意。

受難者 語言 埔里

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