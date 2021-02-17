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南投市撼龍步道櫻花盛開 林明溱帶頭健行賞花

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供
南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供

位於南投市漳和社區的撼龍步道，近日步道沿線因櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動，縣長林明溱近來迷上登山健行，也以自身經驗鼓勵民眾多走出戶外，前往步道運動健身，散心健行還兼賞花，讓身心更健康。

南投縣長林明溱經常帶同縣府同仁一同健行，而漳和里的撼龍步道不但是他爭取經費施作完成，經過10多年來社區志工的細心維護與經營，沿途綠意盎然，每個季節都有不同的花卉盛開，變得非常漂亮，最近正是春天繁花盛開之際，在市區步道就能欣賞到大紅的八重櫻和粉紅色的吉野櫻、富士櫻等，而且沿線平緩好走，舒適又安全，適合全家大小一起健行散心。

林明溱表示，看櫻花也不用大老遠的跑到山上去，在南投市的撼龍步道從民國89年開始營運開放，平時成為民眾前來健行運動的好去處，整條步道環境的整理和維護，都是號召社區志工們一起投入。

漳和里長張幸生說，撼龍步道全長2.5公里，共規畫有陽光椰林、蝴蝶區、景觀橋、好漢坡、休息木棧橋等路段，並將最後一段的階梯改為平坦步道，社區志工每天都會前來清掃或種植各式漂亮花草，沿途種植的300多棵櫻花今年大盛開，波斯菊也滿開，確實有吸引到很多遊客前來，部分易濕滑路面也陸續改善舖面，方便年長者步行運動。

南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供
南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供
南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供
南投市漳和社區撼龍步道近日沿線櫻花、波斯菊、杜鵑等花卉盛開，吸引許多鄉親前往健行運動。圖／南投縣政府提供

櫻花 林明溱

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