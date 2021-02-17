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開學前防疫部署 南投縣校園環境消毒21日前完成

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片
因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片

配合教育部公告延至2月22日開學，南投縣環保局為防範新冠肺炎，營造優質、安心的學習環境，已全面啟動各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，自1月25日起至2月21日完成縣內高中、國中小與幼兒園，共計200所的校園周邊與戶外公共區域，展開全面環境消毒作業，預計開學前可完成。

南投環保局表示，南投縣高中、國中小與公立幼兒園原訂2月18日開學，為提升校園防疫，實施校園周邊與戶外公共區域環境消毒作業，維護師生健康安全，日前已主動出擊，立即完成消毒藥劑盤點，及向環保署提出防疫物資需求，出動各鄉鎮公所防疫大隊在百忙中執行任務。

南投縣政府指出，鑑於近日疫情尚未趨緩，且仍有社區傳播的高風險，除校園防疫保護師生外，陸續針對社區環境及公共場所進行消毒作業，由各鄉鎮市公所防疫大隊配合執行，並請各營業場所內部所有人、管理人及使用人，共同投入防疫消毒工作，提高消毒頻率。

因應新冠肺炎全球疫情不斷擴大，加上國高中以下學校及公立幼兒園於2月25日開學，南投縣內各鄉鎮本周皆展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作，以避免疫病源傳播除針對防疫外，也進行病媒蚊消毒作業，讓民眾能更安心。

2月22日開學前，全縣13鄉鎮全面實施消毒工作，南投縣衛生局表示，同時因應接踵而言的國內病媒蚊疫情，春節後開始衛生防治消毒，不同於一般進行環境消毒，使用漂白水的藥劑，可同時防治登革熱、小黑蚊、螞蟻等，籲請縣民於施藥期間，避免進出校園，以防止藥物中毒

因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片
因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片
因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片
因應延後開學日，南投縣內各級學校本周日展開全面消毒，特別在學校周邊及戶外公共區域，實施環境消毒工作。圖／本報系資料照片

新冠肺炎 幼兒園 疫情

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