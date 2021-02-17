東彰南延段突破瓶頸 交通部核定拓寬溪州至二水路段

彰化東側缺乏南北向快速路網問題，彰縣府推動闢建八卦山麓東彰道路，分北、中、南段，全長28公里。中段已經完工通車，北段8月要動工，南延段終點僅至榮光路須拓寬，交通部今年2月2日正式核定，6月也將動土，全線通車後，可串聯台74甲線、台76線及台3線，將能紓解國道1號及國道3號中部車流。

縣府工務處指出，東彰道路北段及南延段均獲交通部核定補助，其中東彰北段目前辦理用地取得及工程設計作業，預計今年8月動工；東彰南延段終點僅到榮光路，與既有縣道152線銜接，因該路段的縣道152線路寬僅6公尺，若南延段通車後，該路段將有交通瓶頸。

彰化縣府因此持續規劃東彰南延段接續拓寬從溪州鄉榮光路往南縣道152線，到二水鄉民生路止，拓寬長度1640公尺，獲交通核定，補助總經費4億9500萬元，其中中央補助款3億7807萬元，彰化縣配合款1億1693萬元，目前東彰南延段與縣道152線拓寛工程，併案正辦理發包作業及相關程序中，預計今年6月動工，工程約900天，約在2023年底完工。

東彰道路南延段工程計畫，範圍自縣道150線與彰95線延伸段平交路口起往南，終點於縣道152線榮光路，長度約5920公尺，計畫路寬20到23公尺，也獲核定補助建設經費6億8400萬元。