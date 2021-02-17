快去彰化員林燈會拍照 有機會拿萬元獎金

彰化縣唯一的官辦新春燈會在員林市，市公所加碼舉辦2021員林燈會暨元宵活動攝影比賽，分為手機組和使用相機的專業組，截至今日兩組報名合計10人，市公所籲請民眾踴躍參加，3月5日前投稿都可機會得到首獎現金1萬5000元。

市長游振雄說，員林市今年第一次舉辦新春燈會，雖然遇到疫情升溫，但市公所遵照中央流行疫情指揮中心指引，為遊客做好各項防疫服務，許多遊客稱讚燈會白天好看、晚上浪漫，給了市公所靈感，增辦攝影比賽以留住美好景致。

2021員林燈會暨元宵活動至3月1日結束，攝影比賽3月5日截止收件，每人報名上限兩張照片，兩組首獎各現金1萬5000元、二獎各8000元、三獎各3000元，佳作數名每人獎金1000元，一獎項限一人獲得，主辦單位不重複給獎。

主辦單位增設三名特別獎，在鳳梨公園員榮醫院燈區、員林車站建大輪胎燈區、三角公園福寧宮媽祖燈區拍攝照片，主辦單位將各選出一名特別獎，獎品另行公告。

參賽者有兩種方式上傳作品，第一種方式是加入員林市長游振雄的line@，輸入參賽者姓名、作品和翻拍報名表圖檔，另一種方式是到員林市長游振雄臉書粉專按讚，在指定貼文留言處輸入姓名和傳送作品，用私訊上傳翻拍的報名表。

2021員林燈會暨元宵活動攝影比賽分為手機組和專業組，手機組的拍照工具包括手機和平板電腦，專業組的拍照工具包括數位相機及傳統相機。手機組允許使用重複曝光、濾鏡改色等後製技術增加美感，不可用電腦合成照片；專業組允許後製調整照片的銳利、對比、飽和度、色彩校正，也可適度裁切，不可用電腦合成、重複曝光、濾鏡改色等後製行為。