后里納骨塔道路狹窄停車空間不足 今會勘後都將解決

台中市后里區納骨塔周邊停車空間不足，加上唯一出入道路廣益巷狹窄，造成交通阻塞，立委立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添今邀相關單位現場會勘，協調後取得國產署同意無償撥用土地後，解決周邊停車問題，建設局養工處預計可在今年7月底前完成改善。

立委楊瓊瓔和議員陳本添今天邀集民政局長吳世瑋、生命禮儀管理處長劉振村、交通局副局長陳育正和后里區長賴同一等人到后里納骨塔前現場會勘，共同研商塔區外交通改善規畫，讓民眾祭祀時能交通順暢及方便停車，安心慎終追遠。

后里區廣福里長郭明洲指出，后里區納骨塔位置偏僻，車輛行駛都是由山區的道路廣益巷繞山進出，道路狹窄寬度不一，又彎彎曲曲，會車不易，險象環生，每逢清明掃墓期間或七月中元祭拜，上山掃墓車輛顯得擁擠、而車禍頻傳，民眾抱怨。

陳本添說，后里區納骨塔停車空間有限，只有廣益巷一條對外聯絡道路，每逢三節祭祀期間，因大量祭祀人潮同時湧入，路側空間需兼作臨時停車使用，造成通行道路寬度限縮，影響車輛會車順暢，希望道路側溝約有160公分可以加蓋增加路幅，這樣廣益巷就可以變為7公尺寬，變為雙向車道通路使用；去年底在楊瓊瓔協調下，國產署同意民政局生管處無償撥用納骨塔對面國有地1.3公頃規劃停車空間，以引導車流進出。

楊瓊瓔表示，「慎終追遠、緬懷先祖」是每一位後代子孫追思與感恩祖先心念，為考量納骨塔的永續經營與服務優質化，實有改善聯外通路之必要及解決停車空間不足進出車輛會車不易問題。

協調後取得國產署同意無償撥用，將納骨塔對面一片約1萬3000平方公尺的空地交由台中市生命禮儀管理處規劃簡易停車場，今年清明節前完成，另廣益巷道路將拓寬改善長約522公尺，估計水溝加蓋將可增加大約160公分路寬，經費約500萬元，以此解決道路交通壅塞及會車不易問題。