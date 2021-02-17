清潔隊大型垃圾收運暴增 過年後拆解回收夢魘才開始

過年前各鄉鎮公所幫收大型廢家具，彰化人口多的鄉鎮今年收進的件數增加明顯，因數量龐大，暫置在各處理場待拆解分類回收，清潔隊員分析，有的公所平時幫清運廢家具須收費，過年前的國家清潔周大放送免費處理，大型垃圾才會大量排出，甚至有家具行不幫回收，將清運成本轉嫁給公部門。

彰化市每年約須受理處理1萬多件大型垃圾，近三年統計1、2月數量，從2684件增加到今年的3240件，並在過年年假前依東西南北路線路收運回來，因數量多，暫置在山上轉運站，彰化清潔隊指出，過年前累計的數量大致在7、8名清潔隊員作業下，仍需要3個月左右才能處理完，包括將物件上的鐵件等回收物拆解，再將不可回收物破碎送往焚化爐。

鹿港清潔隊平時幫收大型垃圾須收費，但過年前配合國家清潔周免費受理，去年過年登記760件，今年增加到915件，鹿港清潔隊長林大欽說，現在收進的大型廢家具實木少，多為密集板，能回收的量有限，民眾消費習慣也有別以往，幾乎平均5年就想汰換家具，今年因逢疫情，鄉親待在家機會多，將重心放在居家家具上，清運量因此增加，去年的量大約花半年才清運完，今年提早作業。

和美鎮大型垃圾清運平時也有收費，原本在過年前方便民眾暫停收費，但數量龐大吃不消，今年在過年期間也依各戶清運量酌收費用，今年過年前受理約835件大型垃圾清運。

和美清潔隊長張美玲說，早期民眾汰換家具，家具行都會幫收舊家具，但近年因相關清運去處困難、成本增加，家具行幾乎都請消費者自己向清潔隊登記清運，甚至業者還幫打電話向清潔隊登記，免去清運麻煩，造成清潔隊處理量越來越多。