中捷軸心疲勞測試百萬次OK 盧秀燕：今年目標安全上路

台中市長盧秀燕新春開工首日前往北屯機廠視察軸心改善情形，她表示今年最重要施政目標之一，就是讓捷運綠線重新上路。

台中捷運公司指出，根據日商川崎重工的報告，舊軸心未實施疲勞測試，新軸心疲勞實測報告2月17日提出說明，已完成1百萬次測試正常；新軸心日後維護檢查標準及程序尚須監測與訂定。

盧秀燕今早在台中捷運公司董事長林志盈、交通局長葉昭甫陪同下，到北屯機廠了解新軸心檢測情形及台中市政府捷運故障審查委員會歷次會議審查重點，登上載重測試車視察。

盧秀燕表示，今天是開工第一天，今年最重要施政目標之一就是讓捷運綠線重新上路、安全通行，這是市府團隊對市民的承諾。

中長期任務則是建構「捷運台中」，除捷運綠線外，捷運藍線、橘線、紫線、棕線等都要定線，準備開工或規劃出來。

盧秀燕強調，中捷公司未來工作會越來越吃重，扮演角色會越來越重要，期許同仁一起努力，建構捷運台中。

台中捷運公司表示，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此。川崎重工更新軸心構造，將螺紋處移至牽引裝置外蓋後方，避免產生應力集中點，並以後置螺帽調整牽引裝置的壓縮行程，讓調整作業更容易進行，確保軸心上下垂直運動平順。