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開工紅包換成刮刮樂紅包 竹山鎮公所充滿新春喜悅
年後上班第一天，不少單位都會發開工紅包，南投竹山鎮公所防疫當頭，再度取消新春團拜，為讓大家一樣感受新春過節氣氛，鎮長一大早就拿著紅包，分送給每一位上班同仁，讓原本連假後第一天上班，有點「藍色」的心情，拿到紅包後立刻覺得很開心。
鎮長陳東睦表示，今年過年因為疫情攪局，讓大家無法完全放鬆，因此趁著年後第一個上班日，對公所每一位上班同仁發個百元刮刮樂小紅包，讓大家都能開心，也希望大家能憑藉自己的運氣，刮出今年的最新財氣，彌補以往團拜的過節氛圍，更希望同仁新的一年都能鴻運當頭。
竹山鎮公所指出，過去春節後開工上班第一日，都會舉辦單位的團拜，讓大家沉浸在新春的氣氛中，去年在疫情發生後，首次停止團拜活動，但今年春節過後，鎮長陳東睦決定當起財神爺，在主秘的陪同下，前往各科室發起紅包，並且也祝大家新年快樂。
不少同仁表示，新春期間看到很多人都刮中刮刮樂中獎金，沒想到一上班就收到紅包，大家都開心的不得了，也提振了上班士氣，畢竟休假後上班原本就無精打采，但意外收到刮刮樂紅包，馬上又充滿了中獎的期望，讓大家在防疫期間還是可以感受一下新春氣氛。
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