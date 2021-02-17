初六開工日 民眾到潭子戶所答題拿福袋

台中市潭子戶政事務所創意宣導人口政策，今日起至2月19日連續三天，配合民俗節慶每日提供限量福袋10組，邀請前10名洽公民眾答題拿福袋，讓民眾幸福「袋」著走；同時倡導適齡婚育，鼓勵民眾「樂婚、願生、能養」，盼能提高出生率，降低人口老化危機。

台中市府民政局長吳世瑋表示，戶政業務與民眾息息相關，從出生到死亡，凡與身分、遷徙有關的登記事項，都需前往戶政事務所辦理，為了讓民眾更了解戶政業務，並落實推廣人口政策，台中市各戶政事務所積極發揮創意舉辦各種宣導活動，藉由趣味性及知識性的方式，增加與民眾之間的互動，大幅提升宣導效益。

潭子戶所主任蔡惠祝說，潭子戶所今年除了舉行開春送福袋活動，另搭配元宵猜燈謎習俗，將於2月25日至26日，每日上午9時至11時於戶所前舉辦「人口政策燈謎，作伙來拿獎」活動，邀請洽公民眾一同猜燈謎體驗傳統民俗活動，落實宣導「樂婚、願生、能養」等各項人口政策。