記錄美軍足跡 台中文化局規劃出版專書

台中市文化局以「美軍在台中」為主題，將於今年出版專書，透過文字與老照片，記錄1950年代美國在台中建立清泉崗空軍基地後，台中在美國文化影響下產生的人文足跡。

在1950、1960年代冷戰時空下，美國為協防亞洲戰事，與台灣合作擴建清泉崗空軍基地，當時是遠東地區最大的空軍基地。直到1979年中美斷交美軍撤離為止，在20多年的時間裡，大量美軍駐台，帶來的不光是政治、軍事上的改變，也深刻影響台灣人的文化及生活型態。

文化局表示，美軍的足跡至今仍具體存在台中，如正在修復的歷史建築－「清水大楊原美軍油庫設施」，是全台唯一僅存的美軍油庫，也是美國空軍因應越戰所需戰機用油所建。

由於油庫體積龐大，文化局指出，加上管線涵蓋路徑一路從高美濕地直奔鰲峰山，油庫也因此成為清水重要的共同記憶之一，並於民國93年登錄為歷史建築。

同為歷史建築的「清泉崗機場原美軍營舍」，營舍建築外觀上成H型樣式，外牆及屋頂均使用鋁質浪板建造，搭配傾斜對稱屋頂及木質門窗，為美軍駐清泉崗基地廣泛使用的獨特建材，營舍自美軍撤離後，國防部接收作為空軍聯隊技勤人員寢室，民國99年公告登錄為歷史建築保存迄今。

美國文化對於台中人的生活、文化影響更為深遠，如西區美村路路名即取自當時此區為美軍眷村而來，包括美村路及鄰近的存中街、華美街、五權路、美術館園道等都是美軍眷屬的生活空間，也因而興起「美國生意」，各式為美國人開設的餐廳、俱樂部、手工藝品店、飯店等林立，至今仍在經營的美誼游泳池即為美軍俱樂部中的設施之一。