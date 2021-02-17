快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

記錄美軍足跡 台中文化局規劃出版專書

中央社 / 台中17日電

台中市文化局以「美軍在台中」為主題，將於今年出版專書，透過文字與老照片，記錄1950年代美國在台中建立清泉崗空軍基地後，台中在美國文化影響下產生的人文足跡。

在1950、1960年代冷戰時空下，美國為協防亞洲戰事，與台灣合作擴建清泉崗空軍基地，當時是遠東地區最大的空軍基地。直到1979年中美斷交美軍撤離為止，在20多年的時間裡，大量美軍駐台，帶來的不光是政治、軍事上的改變，也深刻影響台灣人的文化及生活型態。

文化局表示，美軍的足跡至今仍具體存在台中，如正在修復的歷史建築－「清水大楊原美軍油庫設施」，是全台唯一僅存的美軍油庫，也是美國空軍因應越戰所需戰機用油所建。

由於油庫體積龐大，文化局指出，加上管線涵蓋路徑一路從高美濕地直奔鰲峰山，油庫也因此成為清水重要的共同記憶之一，並於民國93年登錄為歷史建築。

同為歷史建築的「清泉崗機場原美軍營舍」，營舍建築外觀上成H型樣式，外牆及屋頂均使用鋁質浪板建造，搭配傾斜對稱屋頂及木質門窗，為美軍駐清泉崗基地廣泛使用的獨特建材，營舍自美軍撤離後，國防部接收作為空軍聯隊技勤人員寢室，民國99年公告登錄為歷史建築保存迄今。

美國文化對於台中人的生活、文化影響更為深遠，如西區美村路路名即取自當時此區為美軍眷村而來，包括美村路及鄰近的存中街、華美街、五權路、美術館園道等都是美軍眷屬的生活空間，也因而興起「美國生意」，各式為美國人開設的餐廳、俱樂部、手工藝品店、飯店等林立，至今仍在經營的美誼游泳池即為美軍俱樂部中的設施之一。

美軍 歷史建築 清泉崗機場

延伸閱讀

沖繩縣議會將決議 要求美軍停止低空飛行訓練

日美協商美軍駐留經費 2021年度擬維持現行水準

拜登上任首見 美雙航艦南海會師

為了終結葉門戰爭？拜登下令美軍中止支援「沙烏地攻擊軍」

相關新聞

中捷軸心疲勞測試百萬次OK 盧秀燕：今年目標安全上路

台中市長盧秀燕新春開工首日前往北屯機廠視察軸心改善情形，她表示今年最重要施政目標之一，就是讓捷運綠線重新上路。

后里納骨塔道路狹窄停車空間不足 今會勘後都將解決

台中市后里區納骨塔周邊停車空間不足，加上唯一出入道路廣益巷狹窄，造成交通阻塞，立委立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添今邀相關單...

清潔隊大型垃圾收運暴增 過年後拆解回收夢魘才開始

過年前各鄉鎮公所幫收大型廢家具，彰化人口多的鄉鎮今年收進的件數增加明顯，因數量龐大，暫置在各處理場待拆解分類回收，清潔隊...

開工紅包換成刮刮樂紅包 竹山鎮公所充滿新春喜悅

年後上班第一天，不少單位都會發開工紅包，南投竹山鎮公所防疫當頭，再度取消新春團拜，為讓大家一樣感受新春過節氣氛，鎮長一大...

初六開工日 民眾到潭子戶所答題拿福袋

台中市潭子戶政事務所創意宣導人口政策，今日起至2月19日連續三天，配合民俗節慶每日提供限量福袋10組，邀請前10名洽公民...

柯文哲下午視察中捷 盧秀燕：今年目標讓捷運綠線通行

台中市長盧秀燕今天上午9時30分到台中市西屯區視察惠來國小校園消毒、防疫物資整備情況時，被問及台北市長柯文哲下午將視查台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。