盧秀燕：110年重要施政目標 恢復捷運綠線通車

台中市長盧秀燕今天表示，今年的重要施政目標就是讓捷運綠線通行；外界關心能否在3月間恢復通車，她強調，不差這幾天，一定會確保安全、順利才會通車。

台中捷運綠線109年試營運期間，因列車聯結器軸心斷裂全面停駛，原定109年12月19日通車日延期，盧秀燕鞠躬道歉。台中捷運綠線日前完成新軸心安裝、正線運轉測試及載重測試。

台北市長柯文哲今天下午將前往台中捷運視察測試情形，盧秀燕今天上午到惠來國小視察校園防疫整備工作，接受媒體訪問，她表示，下午因另有行程，已指派副市長陪同視察。

盧秀燕表示，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行，目前工程進行順利，且有委員會等把關機制。外界關心捷運綠線能否在3月間恢復通車，她強調，「不差這幾天」，一定會確保安全、順利才會放行。台北市政府是委辦機關，這段時間也會配合台中市政府把相關工作做好。

台中捷運綠線去年11月16日試營運，11月21日出現列車連結器軸心斷裂，11月22日全面停駛，11月29日再發現第2根斷軸，北捷局先後提出二次報告，均因未能解釋安全疑慮被台中市長盧秀燕退回。

去年12月14日盧秀燕宣布12月19日通車日期延期並鞠躬道歉。台中捷運綠線110年2月2日完成新軸心安裝，4日正線運轉測試，2月9日完成載重測試。