柯文哲下午視察中捷 盧秀燕：今年目標讓捷運綠線通行

台中市長盧秀燕今天上午9時30分到台中市西屯區視察惠來國小校園消毒、防疫物資整備情況時，被問及台北市長柯文哲下午將視查台中捷運綠線改善情況一事時說，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行。

她說，目前工程順利，且有委員會等把關機制，一定會確保安全、順利才會放行；此外，台北市政府也是委辦機關，因此這段時間也會全力配合中市府把相關工作做好。

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局在本月9日完成全線500公里運轉測試，柯文哲今天下午赴台中視察測試改善情形。盧秀燕說，她今天下午因另有行程，已指派副市長陪同柯市長視察。

柯文哲今天下午2時40分視察台中捷運綠線聯車測試改善情形，並從台中捷運綠線高鐵台中站搭乘全載重測試列車，同時慰勉工作員工。