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柯文哲下午視察中捷 盧秀燕：今年目標讓捷運綠線通行

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天被問及台北市長柯文哲下午將視查台中捷運綠線改善情況一事時說，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行，目前工程進行順利。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天被問及台北市長柯文哲下午將視查台中捷運綠線改善情況一事時說，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行，目前工程進行順利。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天上午9時30分到台中市西屯區視察惠來國小校園消毒、防疫物資整備情況時，被問及台北市長柯文哲下午將視查台中捷運綠線改善情況一事時說，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行。

她說，目前工程順利，且有委員會等把關機制，一定會確保安全、順利才會放行；此外，台北市政府也是委辦機關，因此這段時間也會全力配合中市府把相關工作做好。

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，負責代辦興建的台北捷運局在本月9日完成全線500公里運轉測試，柯文哲今天下午赴台中視察測試改善情形。盧秀燕說，她今天下午因另有行程，已指派副市長陪同柯市長視察。

柯文哲今天下午2時40分視察台中捷運綠線聯車測試改善情形，並從台中捷運綠線高鐵台中站搭乘全載重測試列車，同時慰勉工作員工。

台中捷運 柯文哲

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