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清水岩賞櫻走春 做香蕉皮比蕯好療癒
彰化縣社頭鄉清水岩寺大年初三起就有團體預約小旅行，遊客除了可上山賞櫻花，拜菩蕯、洗甘露山泉，還可以自己做窯烤比蕯，體驗生態之旅，開春就度過愜意又充實的年假。
清水岩寺有280多年歷史，主祀觀世音菩蕯，園內內還有清甜山泉水可供信徒取用，過年前即展開茶花展，現在園區內櫻花也接力開了，園區在年前受理團體預約小旅行，初三起即有不少團體趁年假倒數春遊。
清水岩生態文化創意產業協會專案經理梁秀琴說，園區內推動生態小旅行，除了帶遊客認識園區內植物和昆蟲，也推動永續生活和惜食料理的理念，園區內自製的窯烤爐可讓遊客做窯烤比蕯，今天大家做的香蕉乳酪比蕯連香蕉皮都入菜，好看又好吃，成品看起來特別療癒。
園區內還有里山生活體驗區，可以提供進行親子繪本說故事空間，梁秀琴說，園區內也展示志工如何連落葉都能回收再利用，甚至讓小朋友抓起將樹葉分解的「秘密武器」香香已發酵過的乾牛糞，讓小朋友都印象深刻，對環保生活有更難忘的體驗。
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