年初五清水岩寺抽出國運籤：今年有轉機 鐵也能化成金

彰化縣社頭鄉清水岩寺每逢大年初五抽「國運籤」，管委會委員蕭惠仁今天抽出的「國運籤」中說「此物原來本是鐵、也能變化得成金」，顯示政策可能有改變，也將會有轉機；「工商籤」也不錯，顯示「今年百花含苞待放」，只要執政者更慎重，目前雖看起來不好，但也會慢慢變好。

清水岩寺總幹事陳慶福說，清水岩寺創立280多年，每年逢初五抽國運籤、工商籤、農牧籤，所抽為「觀音佛祖籤」，一出聖筊即指定為籤，今年抽籤較往年順，國運籤、工商籤都是第二次籤定案，農牧籤則是一次籤就獲得三次聖杯。

「國運籤」抽出的詩句是「佛前發誓無異心、且看前途得好音、此物原來本是鐵、也能變化得成金」，蕭惠仁說，去年抽出的「國運籤」並不好，是要執政者要聽民意，今年又不一樣了，今年「國運籤」顯示有轉機，今年會有貴人幫忙及化解，執政態度與方法都會有轉變，就會有轉機，今年只要有堅定的心，運來鐵也能變成金。

蕭惠仁解籤說，去年抽的「工商籤」也不太好，果真去年景氣的確不好，但今年的「工商籤」也很不錯，工商籤第二籤甲寅，詩句「於今此景正當時、看看欲吐百花魁、若能遇得春色到、一洒清吉脫塵埃」，因執政心態如果變了，即能讓國家更旺盛，百姓更有福利，即有春色、春風，今年顯示含苞待放，目前看起來雖不好，但會慢慢變好，景氣應可復甦。