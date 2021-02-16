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年初五清水岩寺抽出國運籤：今年有轉機 鐵也能化成金
彰化縣社頭鄉清水岩寺每逢大年初五抽「國運籤」，管委會委員蕭惠仁今天抽出的「國運籤」中說「此物原來本是鐵、也能變化得成金」，顯示政策可能有改變，也將會有轉機；「工商籤」也不錯，顯示「今年百花含苞待放」，只要執政者更慎重，目前雖看起來不好，但也會慢慢變好。
清水岩寺總幹事陳慶福說，清水岩寺創立280多年，每年逢初五抽國運籤、工商籤、農牧籤，所抽為「觀音佛祖籤」，一出聖筊即指定為籤，今年抽籤較往年順，國運籤、工商籤都是第二次籤定案，農牧籤則是一次籤就獲得三次聖杯。
「國運籤」抽出的詩句是「佛前發誓無異心、且看前途得好音、此物原來本是鐵、也能變化得成金」，蕭惠仁說，去年抽出的「國運籤」並不好，是要執政者要聽民意，今年又不一樣了，今年「國運籤」顯示有轉機，今年會有貴人幫忙及化解，執政態度與方法都會有轉變，就會有轉機，今年只要有堅定的心，運來鐵也能變成金。
蕭惠仁解籤說，去年抽的「工商籤」也不太好，果真去年景氣的確不好，但今年的「工商籤」也很不錯，工商籤第二籤甲寅，詩句「於今此景正當時、看看欲吐百花魁、若能遇得春色到、一洒清吉脫塵埃」，因執政心態如果變了，即能讓國家更旺盛，百姓更有福利，即有春色、春風，今年顯示含苞待放，目前看起來雖不好，但會慢慢變好，景氣應可復甦。
農牧籤由委員翁新科抽出第四十七籤 詩句「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，於今且看月中旬，凶事脫出化成吉」。應可風調雨順，目前雖有點停滯，但到春夏會好，秋冬也會平順。
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