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中興新村大批宿舍閒置破舊 居民要求加快活化進度

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
「省府日常散策」由文創團體進駐省府舊宿舍經營，成為中興新村景點。記者江良誠／攝影
「省府日常散策」由文創團體進駐省府舊宿舍經營，成為中興新村景點。記者江良誠／攝影

國發會成立中興新村活化專案辦公室3年多，仍無明顯活化進度，尤其1500多間宿舍仍有高達900多間閒置，甚至長滿雜草。國發會預計今年成立地方創生服務平台，協助青年到中興新村創業，居民也期待藉此加速活化腳步，重現昔日光彩。

國發會2018年成立中興新村活化專案辦公室，原本配合行政院組織改造，供部會部分機關進駐中興新村，讓台北減壓。雖然部分廳舍陸續修繕，但機關進駐不如預期，專案辦公室相關規畫資訊仍停留在去年3月未更新，連中興新村居民都不清楚辦公室功能。

去年蔡英文總統到南投視察，表示中興大學將在中興新村設立分校，興大今年1月向行政院提交規畫報告。國發會最近也提出新計畫，搭配前瞻計畫，編列2年8000萬元預算，在中興新村成立地方創生服務平台，招募地方創生團隊進駐，活化空間利用。

張姓居民說，專案辦公室成立3年多，中興新村還是沒太大改變，希望政府說到做到，不論機關進駐或成立大學城，都應加快腳步，看到童年家園現今破敗傾頹，讓他相當痛心。

中興新村榮景促進會理事長史祝賢說，中興新村辦公廳舍大多有機關使用，閒置部分主要是宿舍，據他了解，國發會已在光華四路一街整建廳舍，做為地方創生服務平台辦公室，同時整修兩棟宿舍，做為人員進駐使用。

他說，中興新村有良好的生活機能和公共設施，相當適合文創和地方創生使用，不過，精省20多年，不少辦公室、宿舍老舊損壞相當可惜，行政院和國發會應提出具體進度，相關規畫也應定期對外說明，才能化解外界疑慮。

中興新村大批宿舍閒置，長滿雜草。記者江良誠／攝影
中興新村大批宿舍閒置，長滿雜草。記者江良誠／攝影
中興新村仍有大批宿舍老舊破損。記者江良誠／攝影
中興新村仍有大批宿舍老舊破損。記者江良誠／攝影

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