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回收舊物換購商品夯 台中去年突破2萬件

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局「寶之林環保教育園區」及清淨園區「家電診所」等據點，提供舊物回收換購商品。圖／台中市環保局提供
台中市環保局「寶之林環保教育園區」及清淨園區「家電診所」等據點，提供舊物回收換購商品。圖／台中市環保局提供

台中市環保局在開春後仍有舊物回收換購活動，民眾可到「寶之林環保教育園區」及清淨園區「家電診所」等據點申辦嗶嗶卡（回收集點儲值卡），同時將乾淨、堪用的二手衣物及物品送往回收，可累積點數換購二手物銀行商品。

環保局長陳宏益表示，二手回收項目包含玩具（含絨毛及塑膠玩具）、家飾品（含小家電）、餐具（杯碗盤碟）、服飾（含鞋子、包包）及書籍等，民眾清洗整理這些物品後，可依磅秤重量儲值點數，這項活動很熱門，去年換購量便達2萬1372件。

陳宏益說，另可預約二手物品回收專車到府收取，但不適用嗶嗶卡集點，民眾分類打包後，可向專線04-22294025預約回收時間；台中市去年到府收運二手物品量約3.5萬公噸，以服飾居多。

環保局指出，更多響應垃圾減量新生活運動，可查詢「資源回收網」 （https://recycle.epb.taichung.gov.tw/sweep/used.asp）。

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