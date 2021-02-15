快訊

「中國最後原始部落」 雲南逾400年歷史村寨燒光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5點半打掃社區連續13年 94歲台中阿嬤：答應人家定做到

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市東勢區下城里94歲的陳徐彩月，擔任地方環保志工10多年，每天清晨5時半仍準時上工，巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，用心服務不懈怠。圖／台中市環保局提供
台中市東勢區下城里94歲的陳徐彩月，擔任地方環保志工10多年，每天清晨5時半仍準時上工，巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，用心服務不懈怠。圖／台中市環保局提供

台中市東勢區下城里94歲的陳徐彩月，擔任地方環保志工10多年，每天清晨5時半仍準時上工，巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，用心服務不懈怠，被譽為最佳典範。

環保局指出，陳徐彩月阿嬤2008年加入台中市環保志工隊，每日清晨便開始巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，多年來除非身體不適，絕不輕易缺席；她也積極參與社區各項活動，熱心義舉曾獲市長盧秀燕表揚。

環保局說，陳徐彩月阿嬤是下城里陳家望族的媳婦，81歲時決定投身環保志工，對於數十年如一日的打掃服務，她說：「允諾人家要打掃，就一定要做到！」。

環保局說，每逢一年一度的東勢客家的新丁粄節，當地機關單位爭相邀請阿嬤出席，透過阿嬤的巧手將樸素的菜瓜布縫製成當年度生肖造型，大受好評的作品也成為阿嬤熱心公益的動力。

環保局指出，台中市環保志工隊數量高達618隊，志工人數超過2.5萬人，幾乎每一里都有一個志工隊，不分年齡、族群及職業類別，平日出動維護全市區里公園、清掃道路、資源回收、環境綠美化等各項環保任務，特殊節慶更化身為環保大使，都是維護這個城市整潔的守護者。

阿嬤 綠美化 台中市

延伸閱讀

「阿里山步道靚旅手札」按圖索驥 秘境信手拈來

國民法官制度將上路 納中小學法治教育重點

「打工換水」小嫻來熱博當一日店長 推廣農再社區產品

北巿社區綠化補助最高300萬元 3月起受理申請

相關新聞

5點半打掃社區連續13年 94歲台中阿嬤：答應人家定做到

台中市東勢區下城里94歲的陳徐彩月，擔任地方環保志工10多年，每天清晨5時半仍準時上工，巡視社區、整理環境、綠美化與拔草...

鹿港天后宮行業籤出爐 肥料業拔頭籌、觀光也中上上籤

去年新冠肺炎疫情衝擊各行各業，今天初四迎財神，鹿港天后宮循流傳數百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，今年以「肥料業」拔...

影／迎財神搶摸元寶、走五路財神橋 南投敦和宮信徒擠爆

今天是大年初四，知名財神廟南投縣草屯鎮敦和宮舉辦迎財神活動，一早湧入大批信徒，祈求財神爺眷顧，牛年事業順利。南投縣長林明...

彰化老宅不走文青風 全裸入鏡攝影衝擊想像

老屋開店蔚為風潮，但有業者為凸顯特色，與專業攝影師、模特兒合作，在復古的老宅裡完成全裸攝影作品，透過影像設計及光影呈現老...

影／大甲鎮瀾宮國運籤出爐 ：抽出「小吉」比去年好 是世代交替年

大甲鎮瀾宮今晚子時抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是小吉，結果比去年中籤好，屬小吉，他說今年國...

鎮瀾宮春節夜市人潮多 今晚大甲媽抽四季籤包括國運籤

台中大甲鎮瀾宮每年春節期間，在廟四周的春節夜市很熱鬧，今晚人潮多，夜市人擠人，鎮瀾宮今晚11點將抽出四季籤，包括俗稱國運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。