5點半打掃社區連續13年 94歲台中阿嬤：答應人家定做到

台中市東勢區下城里94歲的陳徐彩月，擔任地方環保志工10多年，每天清晨5時半仍準時上工，巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，用心服務不懈怠，被譽為最佳典範。

環保局指出，陳徐彩月阿嬤2008年加入台中市環保志工隊，每日清晨便開始巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，多年來除非身體不適，絕不輕易缺席；她也積極參與社區各項活動，熱心義舉曾獲市長盧秀燕表揚。

環保局說，陳徐彩月阿嬤是下城里陳家望族的媳婦，81歲時決定投身環保志工，對於數十年如一日的打掃服務，她說：「允諾人家要打掃，就一定要做到！」。

環保局說，每逢一年一度的東勢客家的新丁粄節，當地機關單位爭相邀請阿嬤出席，透過阿嬤的巧手將樸素的菜瓜布縫製成當年度生肖造型，大受好評的作品也成為阿嬤熱心公益的動力。

環保局指出，台中市環保志工隊數量高達618隊，志工人數超過2.5萬人，幾乎每一里都有一個志工隊，不分年齡、族群及職業類別，平日出動維護全市區里公園、清掃道路、資源回收、環境綠美化等各項環保任務，特殊節慶更化身為環保大使，都是維護這個城市整潔的守護者。