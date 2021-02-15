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彰化老宅不走文青風 全裸入鏡攝影衝擊想像

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「穩定飛行模式咖啡」老闆賴彥亘買下老屋，目前集結7位不同背景的老闆在這裡創業。記者林敬家／攝影
「穩定飛行模式咖啡」老闆賴彥亘買下老屋，目前集結7位不同背景的老闆在這裡創業。記者林敬家／攝影

老屋開店蔚為風潮，但有業者為凸顯特色，與專業攝影師、模特兒合作，在復古的老宅裡完成全裸攝影作品，透過影像設計及光影呈現老屋每個角落，由於作品風格特殊大膽，在募資平台上1個月內達標3萬元，成品「台灣咖啡澀」將在近日出版，也引起討論。

永樂街是彰化市歷史悠久的街區，創業者賴彥亘20多年來都在該區經營店面，賣飾品也賣服飾，一路看著永樂街走向衰退，2年多前仍選擇買下永樂街巷弄內三層樓老樓房，兩戶打通有上百坪空間經營咖啡廳，賴彥亘喜歡老東西，蒐集了各式各樣的老物件，包括店裡101個抽屜的中藥櫃、桌椅等，以及看上這棟老宅而非新建案都可見一斑。

老宅目前集結7位不同背景的老闆在這裡創業，成為彰化少有的文創整合空間，進駐在老宅之一的創業攝影師黃納德原本在科技廠工作，起初「斜槓」攝影，後來發現攝影帶來的成就感與收益比上班族更大，這一年來專心攝影，主要在人像題材，情色作品也包括在內。

黃納德表示，「宅市場」支持度與忠誠度高，也讓他擁有穩定的擁護者，他的攝影人物少見笑容，主要希望主角展現出最原本的樣貌。

賴彥亘與黃納德合作，老宅作品可見模特兒在坐在一樓咖啡廳的桌球桌上，光影照射在臉上與身上，三樓空間物件多，模特兒整個人蜷縮在透明櫃中，視覺在混亂的環境被聚焦在她身上。黃納德指出，這次作品結合了不同理念與文化完成，他生於80年代，現在拍攝者90年代、千禧世代族群，攝影是世代關係的橋樑，透過這樣的方式理解下個世代的想法。

賴彥亘表示，咖啡店呈現的一般美照屢見不顯，老宅與一絲不掛人物模特兒產生的衝擊與不協調，是他想呈現的效果，紀錄老宅在不同時期的美感與樣貌，照片透漏的資訊多，每個人的想法不同，應由觀賞者自己詮釋；年長阿嬤、全身刺青者當模特兒也都是他未來的攝影構想。

攝影師黃納德攝影作品「台灣咖啡澀」，以前衛大膽手法紀錄老屋的風貌。圖／賴彥亘提供
攝影師黃納德攝影作品「台灣咖啡澀」，以前衛大膽手法紀錄老屋的風貌。圖／賴彥亘提供
攝影師黃納德攝影作品「台灣咖啡澀」融合老宅、咖啡與裸女，風格特殊大膽。圖／賴彥亘提供
攝影師黃納德攝影作品「台灣咖啡澀」融合老宅、咖啡與裸女，風格特殊大膽。圖／賴彥亘提供
攝影師黃納德與「穩定飛行模式咖啡」老闆賴彥亘合作完成「台灣咖啡澀」攝影作品。記者林敬家／攝影
攝影師黃納德與「穩定飛行模式咖啡」老闆賴彥亘合作完成「台灣咖啡澀」攝影作品。記者林敬家／攝影

老宅 咖啡廳

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