影／迎財神搶摸元寶、走五路財神橋 南投敦和宮信徒擠爆

今天是大年初四，知名財神廟南投縣草屯鎮敦和宮舉辦迎財神活動，一早湧入大批信徒，祈求財神爺眷顧，牛年事業順利。南投縣長林明溱、立委許淑華也祈求國泰民安、四時無災，大家發大財。

草屯鎮敦和宮主祀武財神已有260多年歷史，銅製162尺趙天君財神像安奉於七樓頂，是一大特色，香火鼎盛。為了防疫，敦和宮春節活動很低調，除夕取消搶頭香、初一初四不發放錢母、不提供膳食、取消春節康樂活動等。不過，今天迎財神，敦和宮湧進大批信徒迎財神，熱鬧非凡。

台中市陳小姐說，受到疫情影響，去年收入減少，雖然台股創新高，對一般上班族來卻無感，且物價上漲，感覺日子更難過，只能祈求財神爺眷顧，希望有機會中樂透。

林明溱、許淑華到敦和宮迎財神，不少民眾要求合影，大家一起走過「五路財神爺橋」，並摸一摸大元寶，希望財氣上身，今年過得平安，人人大發財。

林明溱說，敦和宮是地方信仰中心，新年期間，大家到宮裡祈福求財外，他也希望縣府財政更好，減少更多負債。