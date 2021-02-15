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影／迎財神搶摸元寶、走五路財神橋 南投敦和宮信徒擠爆

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投知名財神廟敦和宮今天迎財神，吸引大批民眾上香祈福，希望牛年事業順利。記者江良誠／攝影
南投知名財神廟敦和宮今天迎財神，吸引大批民眾上香祈福，希望牛年事業順利。記者江良誠／攝影

今天是大年初四，知名財神廟南投縣草屯鎮敦和宮舉辦迎財神活動，一早湧入大批信徒，祈求財神爺眷顧，牛年事業順利。南投縣長林明溱、立委許淑華也祈求國泰民安、四時無災，大家發大財。

草屯鎮敦和宮主祀武財神已有260多年歷史，銅製162尺趙天君財神像安奉於七樓頂，是一大特色，香火鼎盛。為了防疫，敦和宮春節活動很低調，除夕取消搶頭香、初一初四不發放錢母、不提供膳食、取消春節康樂活動等。不過，今天迎財神，敦和宮湧進大批信徒迎財神，熱鬧非凡。

台中市陳小姐說，受到疫情影響，去年收入減少，雖然台股創新高，對一般上班族來卻無感，且物價上漲，感覺日子更難過，只能祈求財神爺眷顧，希望有機會中樂透。

林明溱、許淑華到敦和宮迎財神，不少民眾要求合影，大家一起走過「五路財神爺橋」，並摸一摸大元寶，希望財氣上身，今年過得平安，人人大發財。

林明溱說，敦和宮是地方信仰中心，新年期間，大家到宮裡祈福求財外，他也希望縣府財政更好，減少更多負債。

許淑華表示，草屯敦和宮財神廟，有很高知名度，她遇到很多外地來的信眾趕來參拜，也希望疫情趕快過去，大家平安、發財。

南投縣敦和宮已有260多年歷史，巨大的銅製武財神像更是一大特色。記者江良誠／攝影
南投縣敦和宮已有260多年歷史，巨大的銅製武財神像更是一大特色。記者江良誠／攝影
南投知名財神廟敦和宮今天迎財神，吸引大批民眾上香祈福，希望牛年事業順利。記者江良誠／攝影
南投知名財神廟敦和宮今天迎財神，吸引大批民眾上香祈福，希望牛年事業順利。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱（右二）和立委許淑華（左一）今天到敦和宮迎財神，並和信眾一起摸大元寶，希望大家平安發財。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱（右二）和立委許淑華（左一）今天到敦和宮迎財神，並和信眾一起摸大元寶，希望大家平安發財。圖／南投縣政府提供

許淑華 林明溱 疫情

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