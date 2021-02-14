影／大甲鎮瀾宮國運籤出爐 ：抽出「小吉」比去年好 是世代交替年

大甲鎮瀾宮今晚子時抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是小吉，結果比去年中籤好，屬小吉，他說今年國運是世代交替年，人口籤「宋太祖河東大戰龍虎關」，籤詩內容「東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保平安」，解籤老師周建男說，今年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，可穩重過關，更要在既有健全體制基礎上，提振國家聲望。

周建男說，雨水足，早冬吉，允冬也屬吉，人口小吉；周建男強調，今年四季籤中，雨水、早冬和允冬都是吉；今晚的抽四季籤前，鎮瀾宮誦經祈福，再由鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人向媽祖參拜，顏清標剛開始站著虔誠向媽祖神像擲筊，都沒聖筊，最後改跪拜，一次就聖筊，接續抽出人口等4支籤，再由解籤老師說明。 大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影 大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影