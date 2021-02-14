快訊

影／大甲鎮瀾宮國運籤出爐 ：「小吉」比去年好 是世代交替年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大甲鎮瀾宮國運籤出爐 ：抽出「小吉」比去年好 是世代交替年

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮今晚子時抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是小吉，結果比去年中籤好，屬小吉，他說今年國運是世代交替年，人口籤「宋太祖河東大戰龍虎關」，籤詩內容「東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保平安」，解籤老師周建男說，今年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，可穩重過關，更要在既有健全體制基礎上，提振國家聲望。

周建男說，雨水足，早冬吉，允冬也屬吉，人口小吉；周建男強調，今年四季籤中，雨水、早冬和允冬都是吉；今晚的抽四季籤前，鎮瀾宮誦經祈福，再由鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人向媽祖參拜，顏清標剛開始站著虔誠向媽祖神像擲筊，都沒聖筊，最後改跪拜，一次就聖筊，接續抽出人口等4支籤，再由解籤老師說明。

大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤，解籤老師說是小吉。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 顏清標 媽祖

延伸閱讀

鎮瀾宮春節夜市人潮多 今晚大甲媽抽四季籤包括國運籤

庚子「中國少子危機」：全年新生兒−15%的人口雪崩？

春節朝聖去！「全台最高站姿媽祖像」在苗栗　還能拍火車

北市1月人口跌破260萬 這區外逃最嚴重

相關新聞

影／大甲鎮瀾宮國運籤出爐 ：抽出「小吉」比去年好 是世代交替年

大甲鎮瀾宮今晚子時抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是小吉，結果比去年中籤好，屬小吉，他說今年國...

配合疫情控管不設攤彰化家扶成重災戶 賣燈籠50萬飛了

2021花在彰化系列活動因應疫期並配合中央防疫指引措施，取消所有相關系列動態展演也不設攤位展售，彰化家扶中心義賣燈籠頓成...

鎮瀾宮春節夜市人潮多 今晚大甲媽抽四季籤包括國運籤

台中大甲鎮瀾宮每年春節期間，在廟四周的春節夜市很熱鬧，今晚人潮多，夜市人擠人，鎮瀾宮今晚11點將抽出四季籤，包括俗稱國運...

童年牧羊愛上水牛 素人畫家春牛圖搶手不割愛

今年是牛年，彰化縣素人畫家周志銘累積3年勤畫水牛的畫功，在牛年一展身手，水墨春牛圖生動傳達人與牛之間的情感，受到許多朋友...

客家廟在閩南生活圈突圍 鹿港三山國王廟點燈送好禮

點光明燈是各廟宇的年度重要收入來源，點燈都會送小禮物「結緣」，彰化縣鹿港鎮三山國王廟燈點送大禮，一燈好禮三選一，二燈好禮...

鹿港搞怪家族 大玩變身回娘家

昨天大年初二是嫁出女兒回娘家的日子，也是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪」的日子。十一年來，都有不同「變裝」主題，今年是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。