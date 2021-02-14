童年牧羊愛上水牛 素人畫家春牛圖搶手不割愛

今年是牛年，彰化縣素人畫家周志銘累積3年勤畫水牛的畫功，在牛年一展身手，水墨春牛圖生動傳達人與牛之間的情感，受到許多朋友喜愛，有人出價收購但周志銘婉拒，「每一幅畫都像自己的孩子，捨不得割愛。」

周志銘今天表示，幼年住在埔鹽鄉的舊水溪畔，他到溪邊牧羊時都看到附近農家放牛，水牛或吃草或泡水，或鄰家孩童騎在牛背上嬉戲，昔日情景即使時隔40多年他仍歷歷在目。

成年後的周志銘受雇擔任送貨駕駛員，偶而到岳父家才能看到水牛，他像小時候興味盎然仔細觀察水牛的動靜，每被問到「家裡養羊，為何喜歡牛？」他坦言說不上來那種感覺，就是喜歡水牛的厚實樸拙。

等到兩個兒子長大，周志銘的經濟負擔減輕，開始發展個人興趣，瀏覽和臨摹水墨畫家的畫冊，每天抽空畫2小時，從山水畫到動物，作畫技法逐漸熟練即憑藉記憶畫水牛，起初張張作品都不滿意「全部丟進字紙簍」。