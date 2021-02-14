客家廟在閩南生活圈突圍 鹿港三山國王廟點燈送好禮

點光明燈是各廟宇的年度重要收入來源，點燈都會送小禮物「結緣」，彰化縣鹿港鎮三山國王廟燈點送大禮，一燈好禮三選一，二燈好禮二選一，點六燈贈送棉絲被，大年初一到今天吸引遊客和信徒點燈合計逾2000盞。

春節連假鹿港小鎮遊客多，多到大年初二人擠人爆發推打衝突。人潮即錢潮，商家無不把握機會做生意，宮廟也在正門醒目處張貼點光明燈的海報，彰化縣縣定古蹟三山國王廟不僅貼海報，還把點燈禮品放在正門外的騎樓。

鹿港鎮三山國王廟管理委員會主任委員施福說，三山國王廟由粵籍移民興建和祀奉，屬於「客家廟」，在福建泉州人為主的鹿港鎮顯得「弱勢」，約4年前管委會推出點燈送好禮，效果不錯，今年延續舉辦，送的禮物實用大方，大年初一到今天很多遊客和信眾點燈，廟內4000盞光明燈已點燈逾半。

鹿港鎮三山國王廟的光明燈很平價，點一燈200元，可挑選一副春聯、三尺抱枕或一個座墊，點兩燈400元，可挑選四尺抱枕或公仔吊飾（有3個限量版神明公仔），點六燈可獲贈一床棉絲被。其它宮廟點光明燈每盞300元到600元，北部名知大廟每盞1200元，通常點燈送平安符、小神衣，也有送平安麵線兩卷。

彰化縣定古蹟三山國王廟的正確興建年代不詳，從現存文物推估清乾隆二年（1737年）已建廟，廟內「奉憲示禁」碑顯示這裡曾是潮州客家人士聚集會所，因閩粵械鬥，潮州客家人士落敗撤離，三山國王廟被泉州人士接管，一度更名為三仙國王廟，日治時期大正15年（1926）、昭和9年（1934）的鹿港先後兩次市區改正，三山國王廟被搬遷和拆除成現有規模，信徒大量流失，二戰後地方士紳和近年政府補助修建，逐漸恢復元氣。