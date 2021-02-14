配合疫情控管不設攤彰化家扶成重災戶 賣燈籠50萬飛了
2021花在彰化系列活動因應疫期並配合中央防疫指引措施，取消所有相關系列動態展演也不設攤位展售，彰化家扶中心義賣燈籠頓成泡影，春節連假熱心社工和志工分散到四個景點義賣燈籠，恐怕難在假期結束前達到「花在彰化」設攤業績的一半。
彰化家扶中心年年義賣燈籠籌措扶幼經費，正式活動在元宵節的前一周開跑，為了爭取更多資源挹注，熱心社工和志工利用年假「熱身」，到熱門景點擺攤，今年分散到彰化市南瑤宮、鹿港三山國王廟、竹塘慈航宮、南投紫南宮，大年初一到初四分別設攤2到3天，義賣燈籠及各式文具用品、裝飾品。
花在彰化系列活動被交通部列為春節國民旅遊的熱門十大景點，彰化家扶中心二林服務處、田中服務處接力設攤7天，義賣燈籠所得53萬2794元，金額可觀。今年縣政府配合中央防疫指引謝絕各界設攤，彰化家扶中心申請義賣也碰軟釘子，募款壓力加重幾分，難掩失望之情。
彰化家扶中心主任王震光說，去年光是「花在彰化（溪州公園）」一處，7天連假義賣燈籠就破50萬元，社工喜出望外，今年春節前滿懷希望卻落空，元宵節募款壓力都集中在活動正式起跑的一周內，卯足勁叫賣可能不超過溪州公園義賣的亮麗成績。
彰化家扶社工子女感受家長的壓力，年假紛紛支援當志工。社工林滿麗的3個兒子林冠廷在陸軍服役，休假日幫忙義賣鼓仔燈，就讀北科大的次子林建良、就讀清華的么兒林建宏都來當志工，林建宏在速食店打工，休假「打免費的工」；他們都表示，從小接受家扶照顧，長大有能力就回饋家扶。
截至春節前，彰化家扶中心扶助1742戶弱勢家庭，照顧約3500名兒少，面對社福團體林立，社會資源有限的壓力，彰化家扶整年渾身解術募款，後援團體加入，今年春節連假四個熱門景點義賣燈籠合計19萬7723元，明天剩下竹塘慈航宮的家扶攤位還有義賣，彰化家扶預料無法達到去年「花在彰化」義賣總額的一半，「受傷很重」。
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