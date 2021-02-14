情人節遇連假 南投衛生局籲浪漫過節「有一套」

今天是大年初三，也是西洋情人節，而因正值新春連假期間，夫妻、情侶間相處時間拉長，南投縣衛生局提醒民眾與另一半浪漫過節「有一套」，別忘了安全性行為，全程正確使用保險套，並搭配潤滑液，以降低性傳染病及愛滋病的威脅。

南投衛生局指出，今年西洋情人節剛好碰上春節連假，伴侶間相處時間拉長，發生性行為機率也提高，多數國人雖知道從事性行為應全程戴套，但能每次都做到安全性行為的人卻不多，因此提醒民眾在節慶連假及浪漫過節也要做好安全防護。

而安全性行為除要全程正確使用保險套，同時建議適時搭配水性潤滑液，才能免於性傳染病及愛滋病的威脅；倘若有發生性行為卻未戴保險套，因較易暴露在愛滋病等性傳染病的危險中，因此呼籲記得進行愛滋篩檢，早期診斷、早期治療。

另為提升感染者方便性及可近性，南投縣愛滋病指定藥局今年新增至6家，衛生局表示，民眾可至指定藥局支付200元取得試劑，完成篩檢後至自我篩檢試劑網頁（https://reurl.cc/Ql4a0）登錄篩檢結果，即可領取兌換券再兌換1劑免費試劑。

此外，衛生局也再次呼籲，有與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等感染風險行為者，為了自己及親密伴侶健康著想，應主動接受愛滋病毒篩檢，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況。