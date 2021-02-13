鹿港這家族真愛搞怪 老老少少一起玩變身趴

今天大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，又是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」！11年來，都有不同「變裝」主題，今年是主打「職業趴」，家族90歲老阿嬤與曾孫女「撞衫」，一老一少一同變身為「空姐」 ，還有「防疫人員」、和尚、修女等，連6個月大的小娃娃也粉墨登場，一起玩變身趴。

搞怪家族的成員萬美如說，潘家是她的外婆家，她說，玩變身趴的點子，要追溯到2011年的除夕，當時她的表妹吃完年夜飯後，一時興起，竟然搞怪穿上奇裝異服，長輩們也覺得新鮮有趣，進而加入行列，2012年決定改在大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加，每年都以顏色做為衣著的主題，十分搞笑，反正只要顏色對了，什麼扮相都行。

萬美如說，她媽媽有5個兄弟姊妹，最年長的是阿祖已90歲的潘許幼，最小娃娃才6個月大，在大年初二回娘家時，家族就有五、六十人，近年的「主題趴」顏色是紅趴、黃趴及粉紅趴，前年改為「復古趴」，去年主題回復到顏色的藍色趴，今年再改為「職業趴」，穿著的服裝一眼看出就要與職業有關，尢其今年為因應疫情，還有防疫人員及醫護裝扮來表達敬意，而且大家全程戴口罩。

要搞變身趴其實要大費周章，萬美如說，從前一、兩個月前就要有完整企畫，至於變身的衣著與道具，有的是自製，也的是從網上買來，大夥在大年初二到齊後，變完裝，9點半從玉鳳宮廟口整隊出發，再到阿嬤家，來個大合照，並上網直播，然後吃完中餐，再來交換禮物。

今年的「職業趴」，除了醫護、防疫人員外，還有空姐、修女、和尚、保全、軍人、農夫、小丑等，除90歲的阿祖扮空姐外，6個月大的小男嬰則扮飛行員，小男嬰的爸爸扮工程師、媽媽小丑，兩個小姊姊則分扮廚師及空姐，一家5口各有搞怪。

已經連續為大家烹調美味午餐掌廚的是潘許幼的長子，他本身在高雄餐廳當大廚，這次就是在扮演自己，不用變裝。 另有家族成員說，透過變身趴，讓家族成員更想回來，大家感情更融洽。