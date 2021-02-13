快訊

「佳玲」回娘家！二月首度+0 今無新增新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌初二走春 讚揚台灣防疫表現世界肯定

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
大年初二，立法院副院長蔡其昌今接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。圖／蔡其昌服務處提供
大年初二，立法院副院長蔡其昌今接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。圖／蔡其昌服務處提供

大年初二，立法院副院長蔡其昌今（13日）接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，上午來到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，偕同張廖萬堅、莊競程、黃國書三位委員，以及台中市議員何文海、張耀中、何敏誠、鄭功進、邱素貞、林德宇一起來走春，一同祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。

立法院副院長蔡其昌走訪至東區樂成宮時，現場信眾已人山人海。樂成宮廟方表示，以往春節期間新春活動豐富，今年因應疫情全力配合防疫措施，已將躦轎底及點燈區加大排隊距離，並安排口罩糾察隊嚴格要求，以確保民眾參拜之防疫安全，祈求媽祖庇佑十方善信大德。

蔡其昌以自身經歷鼓勵民眾，每年都向媽祖婆誠心參拜，一路從立法委員、立法院副院長，到近期接任中華職棒會長，人生任務源源不絕何其有幸，只要誠心祈求加上自身努力不懈，媽祖婆定能完成願望。如同台灣防疫工作，在國際疫情嚴峻之下，台灣已是防疫學霸，但時刻不能鬆懈，感謝媽祖婆365天庇佑著台灣。

蔡其昌表示，在台灣可以一如往常的聚餐、遊覽，是非常了不起的成就，因為我們有最好的醫療和醫護人員，很感謝他們守護國人健康，也謝謝台灣人民配合防疫工作，面對嚴峻的疫情肆虐，台灣已是世界第一等，今年要繼續讓世界看見台灣！

蔡其昌還透過FB、IG宣傳，提醒大家春節期間，時刻配合防疫三寶：口罩尬洗手，安全距離要遵守，防疫措施人人有責。

大年初二，立法院副院長蔡其昌今接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。圖／蔡其昌服務處提供
大年初二，立法院副院長蔡其昌今接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，祈願2021年台灣與全球疫情雨過天晴。圖／蔡其昌服務處提供

蔡其昌 疫情 媽祖

延伸閱讀

蔡其昌陳柏惟低調海線走春 祈求疫情撥雲見日

中職／蔡其昌春訓巡迴 看到潘武雄想起「心碎」回憶

中職／蔡其昌訪各球隊 盼今年如期開幕、觀眾進場

蔡其昌幸福小紅包亮相 背後隱藏中職小彩蛋

相關新聞

鹿港這家族真愛搞怪 老老少少一起玩變身趴

今天大年初二，是嫁出女兒回娘家的日子，又是彰化鹿港頂番婆潘姓家族年度「搞怪的日子」！11年來，都有不同「變裝」主題，今年...

蔡其昌初二走春 讚揚台灣防疫表現世界肯定

大年初二，立法院副院長蔡其昌今（13日）接連走訪台中市各廟宇為台灣祈福，上午來到南屯區萬和宮、北區元保宮及東區樂成宮等，...

小燕市長率「年味」首長拍賀歲片 網讚太有創意

喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利...

彰化南瑤宮四季籤抽中「籤王」人民籤：萬事皆如意

彰化南瑤宮昨天大年初一子時抽出辛丑年四季籤，代表整體社會的人民籤，抽中「籤王」，籤詩是「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如...

紫南宮香油錢 收到60多種外幣

新冠肺炎疫情造成鎖國，外幣無法流通，結果一些沒辦法用的外幣，竟成了宮廟的香油錢。台中市大雅區一家百年土地公廟因此外幣大增...

紫南宮新春突襲送錢母 想領取得把握黃金1小時

南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母夯，每年正月初一發放都吸引數萬人排隊領取，但今年因疫取消發放，改為新春期間的初一（12日）至初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。