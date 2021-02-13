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彰化好神通聊天機器人 帶領民眾進行寺廟之旅

中央社 / 彰化13日電

彰化市許多寺廟歷史悠久，彰化市和在地旅遊業者推出「彰化好神通」line聊天機器人，在聊天機器人引導之下，可以了解寺廟背後的有趣故事以及建築之美，春節來一場寺廟之旅。

彰化市是彰化縣縣治所在地，清朝彰化古城就位在現今的彰化市，彰化市內的孔廟、扇形車庫以及彰化南瑤宮等古蹟，也見證彰化城不同時代演變的軌跡，以往台鐵山線海線交會的彰化火車站下車後，許多遊客都會憑記憶或是依循火車站內取得的地圖按圖索驥，在彰化市遊玩。

彰化市公所管理彰化縣內多間廟宇，有在地的旅遊導覽業者和彰化市公所合作，推出「彰化好神通」line聊天機器人，在跟機器人一來一往的對話之間，春節期間可以進行一場寺廟之旅。

「彰化好神通」分為選間好廟、好神來幫忙、拜拜小幫手、拜拜曆、好神店家以及主題導覽介紹等6大部分：選間好廟就好像導覽老師，教你認識彰化市多間寺廟的歷史故事；好神來幫忙則是依神明的功能分類，讓民眾彈指找到求財、保平安的神明；拜拜小幫手以及拜拜曆則是介紹拜拜的流程以及時間，讓你成為拜拜專家；主題導覽提供深入的廟宇信仰主題導覽活動。

策劃聊天機器人的邱明憲可說是返鄉青年，結束在外地的導遊工作後回到家鄉，在從事在地旅遊導覽工作時，一直掌握著旅行體驗設計以及地方文化行銷2個工作項目。

他認為景點不是最大的問題，最重要的是體驗設計，彰化現階段其實根本無法用大景點的想法來推展觀光，但可以做得更好的是體驗設計，也就是人可以不用多，但品質可以做得很好。

邱明憲說，彰化好神通有如一個帶領遊客暢遊彰化市廟宇的導覽小老師，藉由不同的介面認識彰化市管理的廟宇歷史故事以及供奉的神明；面對農曆春節假期的到來，他們也會在「彰化好神通」聊天機器人增加新內容，提供一些農曆春節前往廟宇拜拜的訊息，讓民眾來到彰化進行一趟寺廟之旅，也祈求新的一年平安健康。

春節

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