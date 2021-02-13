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彰化南瑤宮四季籤抽中「籤王」人民籤：萬事皆如意
彰化南瑤宮昨天大年初一子時抽出辛丑年四季籤，代表整體社會的人民籤，抽中「籤王」，籤詩是「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜。」至於生意籤的籤詩解讀，則是財利狀況稍差，需保守為宜。
彰化南瑤宮按往例，在大年初一子時抽四季籤，由南瑤宮代表人、彰化市長林世賢帶領地方仕紳，在南瑤宮抽出四季籤，4個籤的籤詩如下：
●人民籤（代表整體社會）：抽出籤王，籤詩是「靈籤增一枝，筶定已知機，萬事皆如意，添油正合宜。」
●生意(生理)籤：抽出籤詩「榮枯得失事，遙退在眼前，得價與待時，坐守莫遷延」，經過解籤，財利狀況稍差，需保守為宜。
●六畜籤（代表農業），抽出籤詩「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」，經解籤讀是先辛苦而後吉，漸入佳境。
●年冬籤（代表作物），籤詩則抽出「颶風未成吉，驚危在眼前，憂心雖坐定，始終不安然」，解籤是會略有波折阻礙。
彰化市長林世賢在抽出四季籤後認為，整體來說，只要大家一起努力，互相幫助，這個社會會逐步往好的方向發展，漸漸回復穩定。
彰化南瑤宮是奉祀天上聖母的媽祖廟，俗稱「彰化媽」或者「南門媽」，約在清朝乾隆年間建立，香火鼎盛，屢稱靈驗，有「彰化媽蔭外方」之名，共有10個神明會，信眾遍及全台，是地方信仰中心，也是中臺灣的重點古廟，1985年獲指定為縣定古蹟；從清嘉慶年間，即有彰化南瑤宮笨港進香，為台灣進香團的鼻祖。
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