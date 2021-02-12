張天師為彰化元清觀祈安法會開壇 看桌令人食指大動

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師致贈符令給彰化市長林世賢。圖／彰化市公所提供
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師致贈符令給彰化市長林世賢。圖／彰化市公所提供

國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，除由張天師率60位護法道長登壇開香外，並展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。

「天師祭天」法會今天上午8時開始，天師儀仗護法團由介壽藝文館出發，在天公壇前引領林市長、功德主、來賓一起迎接張天師，鐘鼓齊鳴聲中，張天師帶領眾人步入廟殿，9時祝壽大典開香後，張天師親書符令贈元清觀，接著進行宴王開香天師賜福科儀，至11時啟請諸天萬聖遐臨，法會至下午6時圓滿。

元清觀廟埕則有一場盛大熱鬧的宴王大會，擺宴內容包含山珍海味、五牲、糕、餅、糖等，還有戲彩、金帛、排香、炮燭，琳瑯滿目，由於宴王也講究「看桌藝術」，廟方另在陳稜路展示3列看桌，主題分別為「護國神龍祈求吉慶」、「牛轉乾坤五榖豐收」、「三國演義一片薑山」，各式各樣的錫雕、果雕、冰雕模型唯妙唯肖，令人目不暇給。

元清觀管理人市長林世賢指出，疫情仍未緩解，元清觀今年首度於正月初一元始天尊誕辰之日，舉辦「天師祭天」法會，祈求上蒼化解災厄，讓大家早日回到正常生活，新春期間另有正月初九玉皇大天尊萬壽、正月十五日上元天官大帝聖誕，一系列慶典活動熱鬧滾滾，歡迎民眾前來走春參香。

林世賢長表示，正月初九天公生，元清觀循例於初八（2月19日）深夜11時舉行「拜天公」慶典，正月十五為天官大帝聖誕，同樣依往例於正月十四（2月25日）深夜11時舉行祝壽祭典，這兩個時段在宴王會場將有「出大菜」儀式；新春期間元清觀受理信眾安奉光明燈、太歲、禮斗點燈，另有七星平安橋祈福活動，歡迎大家共襄盛舉。

配合中央新冠肺炎防疫，林世賢表示，市公所除了辦理必要的防疫措施外，參與 民眾也請戴口罩，維持社交距離

彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師（前）帶領市長林世賢(中)及功德主、來賓進入廟殿。圖／彰化市公所提供
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師（前）帶領市長林世賢(中)及功德主、來賓進入廟殿。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師主持法會開香儀式。圖／彰化市公所提供
國定古蹟彰化元清觀（天公壇）新春期間舉辦祈安法會系列活動，在今天大年初一（2月12日）由「天師祭天」祈福法會率先登場，由張天師主持法會開香儀式。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供
彰化元清觀展示「宴王看桌」，澎派的看桌模型巧奪天工，栩栩如生，令人不禁食指大動。圖／彰化市公所提供

社交距離 國定古蹟 新冠肺炎

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