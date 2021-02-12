紫南宮新春突襲送錢母 想領取得把握黃金1小時

南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母夯，每年正月初一發放都吸引數萬人排隊領取，但今年因疫取消發放，改為新春期間的初一（12日）至初三（14日）不定時廣播突襲發送，但想領得把握黃金1小時，今就有48人拿到牛年錢母或精裝版套幣。

紫南宮指出，今年適逢農曆辛丑牛年，因此錢母設計是「搖錢牛」，循往例分金、銀兩色，收納錦囊顏色則為綠色、褐色，精裝版套幣底座以葫蘆陶瓷為設計，取諧音「福祿」又多籽，鑲上錢母後，象徵「福祿、壽、財」，旺人丁又趨吉辟邪。

只不過，今年考量疫情，為降低群聚情形，一改這10年來，正月初一排隊發放模式，改成在初一至初三的新春期間不定時廣播，突襲式的宣布發放，只要符合廣播條件，在一小時內到紫南宮服務中心，憑身分證件就能領取錢母。

今天上午8時30分許，紫南宮服務中心就無預警廣播，凡是今天2月12日出生的信眾，憑身分證就能領取牛年精裝版套幣；另，加碼身分證字號末2碼為77者，憑身分證則能獲的金錢母1枚，消息一出引發一陣騷動，互相探詢。

紫南宮主委莊秋安說，今天突襲公布發錢母訊息後，一小時內就有23名壽星和25名身分證末碼77民眾到中心領取錢母，其中有一對10歲的雙胞胎姊妹今天生日，相當可愛且乖巧的陪著爸媽來拜土地公，因此各加贈1個紅包祝福她們。

而今上午公布發放錢母條件後，部分民眾誤以為符合條件當天都可領，到中午或午後才抵達欲領取，最後撲空；紫南宮強調，採不定時廣播發放，就是盼降低專程等候的群聚狀況，因此有時間限制，須在廣播後1小時內領取，並非全天發放。