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紫南宮新春突襲送錢母 想領取得把握黃金1小時

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣竹山鎮紫南宮今突襲發送今日壽星牛年錢母精裝版套幣，一對雙胞胎小姐妹幸運獲得。圖／紫南宮提供
南投縣竹山鎮紫南宮今突襲發送今日壽星牛年錢母精裝版套幣，一對雙胞胎小姐妹幸運獲得。圖／紫南宮提供

南投縣竹山鎮紫南宮招財錢母夯，每年正月初一發放都吸引數萬人排隊領取，但今年因疫取消發放，改為新春期間的初一（12日）至初三（14日）不定時廣播突襲發送，但想領得把握黃金1小時，今就有48人拿到牛年錢母或精裝版套幣。

紫南宮指出，今年適逢農曆辛丑牛年，因此錢母設計是「搖錢牛」，循往例分金、銀兩色，收納錦囊顏色則為綠色、褐色，精裝版套幣底座以葫蘆陶瓷為設計，取諧音「福祿」又多籽，鑲上錢母後，象徵「福祿、壽、財」，旺人丁又趨吉辟邪。

只不過，今年考量疫情，為降低群聚情形，一改這10年來，正月初一排隊發放模式，改成在初一至初三的新春期間不定時廣播，突襲式的宣布發放，只要符合廣播條件，在一小時內到紫南宮服務中心，憑身分證件就能領取錢母。

今天上午8時30分許，紫南宮服務中心就無預警廣播，凡是今天2月12日出生的信眾，憑身分證就能領取牛年精裝版套幣；另，加碼身分證字號末2碼為77者，憑身分證則能獲的金錢母1枚，消息一出引發一陣騷動，互相探詢。

紫南宮主委莊秋安說，今天突襲公布發錢母訊息後，一小時內就有23名壽星和25名身分證末碼77民眾到中心領取錢母，其中有一對10歲的雙胞胎姊妹今天生日，相當可愛且乖巧的陪著爸媽來拜土地公，因此各加贈1個紅包祝福她們。

而今上午公布發放錢母條件後，部分民眾誤以為符合條件當天都可領，到中午或午後才抵達欲領取，最後撲空；紫南宮強調，採不定時廣播發放，就是盼降低專程等候的群聚狀況，因此有時間限制，須在廣播後1小時內領取，並非全天發放。

廟方人員也透露，新春期間不定時發放，主體條件通常都很喜氣，像是當天生日又或者身分證數字組合很討喜等，符合條件的可能性大一些，但最重要的還是「運氣」，畢竟條件符合更要把握黃金1小時的領取時間，在場才能及時領到錢母。

南投縣竹山鎮紫南宮正月初一就湧入大批人潮，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮正月初一就湧入大批人潮，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮正月初一就湧入大批人潮，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮正月初一就湧入大批人潮，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮今年新春期間的初一至初三會不定時廣播突襲發送的「搖錢牛」招財錢母。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮今年新春期間的初一至初三會不定時廣播突襲發送的「搖錢牛」招財錢母。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮今年新春期間的初一至初三會不定時廣播突襲發送的「搖錢牛」招財錢母。記者賴香珊／攝影
南投縣竹山鎮紫南宮今年新春期間的初一至初三會不定時廣播突襲發送的「搖錢牛」招財錢母。記者賴香珊／攝影

紫南宮 身分證

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