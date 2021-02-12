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像極了棉花糖！彰化神奇紅花風鈴木來迎春了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影

千呼萬喚，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，迎著春節腳步又盛開了，滿樹粉紅，依然如同澎開的粉紅棉花糖，來黏著大家的眼球，不過，今年花開得稍有遜色，但等候許久的民眾，仍然為之心花怒放。

南郭國小側門這棵種在人行道上的神奇紅花風鈴木， 樹齡約20年，樹身單薄，一點也不起眼，但開起花來的誇張樣子，卻是年年受到矚目的嬌點，許多來自各地的民眾都來朝聖。尤其，彰化縣政府辦理人文城區計畫，也翻新了這棵紅花風鈴木周邊的人行道，據稱包商就很擔心弄死它或者花開不如預期，就擔罪不起。

在大家引頸期待，還好這棵紅花風鈴木近日又大開了，但花況到目前為止，確實比去年甚至前年稍差了些，又遇到昨天的陣雨及強風，花落了不少，不過在今天大年初一，出了太陽，很多民眾仍扶老攜幼前往欣賞，用手機捕捉它的誇張之美，一起來感受一下春天腳步到來的氣息。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收，近年來，台灣很多地方都有種植，南郭國小周邊也有不少，與它緊鄰的就有3棵紅花風鈴木，每年都開得比較早，就是開得沒它誇張、漂亮。有一種說法，指這棵紅花風鈴木是要3年才會大開，如果這個說法能成立，明年才是大開的時候。

彰化市長林世賢表示這棵紅花風鈴木的花開得特別漂亮，是因為它的基因三倍體，即是植物基因有三對染色體，沒辦法結種子，沒有果實，花才開得這麼漂亮，全台罕見，也特別珍貴。

林世賢說，他的友人張英昭老師已掌握繁殖技術，即利用這棵變異紅花風鈴木的枝枒，以嫁接技術掊育，已經成功，將陸續種下3000棵紅花風鈴木，首批種在保四總隊前的寶山路，期待打造彰化市成美麗又浪漫的「花都」。

彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影
彰化市南郭國小側門人行道上的神奇紅花風鈴木又盛開了，像極了團團棉花糖粘著大家的眼珠。記者劉明岩／攝影

風鈴木 人行道 基因

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