像極了棉花糖！彰化神奇紅花風鈴木來迎春了

千呼萬喚，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇的紅花風鈴木，迎著春節腳步又盛開了，滿樹粉紅，依然如同澎開的粉紅棉花糖，來黏著大家的眼球，不過，今年花開得稍有遜色，但等候許久的民眾，仍然為之心花怒放。

南郭國小側門這棵種在人行道上的神奇紅花風鈴木， 樹齡約20年，樹身單薄，一點也不起眼，但開起花來的誇張樣子，卻是年年受到矚目的嬌點，許多來自各地的民眾都來朝聖。尤其，彰化縣政府辦理人文城區計畫，也翻新了這棵紅花風鈴木周邊的人行道，據稱包商就很擔心弄死它或者花開不如預期，就擔罪不起。

在大家引頸期待，還好這棵紅花風鈴木近日又大開了，但花況到目前為止，確實比去年甚至前年稍差了些，又遇到昨天的陣雨及強風，花落了不少，不過在今天大年初一，出了太陽，很多民眾仍扶老攜幼前往欣賞，用手機捕捉它的誇張之美，一起來感受一下春天腳步到來的氣息。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收，近年來，台灣很多地方都有種植，南郭國小周邊也有不少，與它緊鄰的就有3棵紅花風鈴木，每年都開得比較早，就是開得沒它誇張、漂亮。有一種說法，指這棵紅花風鈴木是要3年才會大開，如果這個說法能成立，明年才是大開的時候。

彰化市長林世賢表示這棵紅花風鈴木的花開得特別漂亮，是因為它的基因三倍體，即是植物基因有三對染色體，沒辦法結種子，沒有果實，花才開得這麼漂亮，全台罕見，也特別珍貴。