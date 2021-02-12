蔡其昌陳柏惟低調海線走春 祈求疫情撥雲見日

大年初一，立法院副院長蔡其昌今走訪廟宇參拜祈福，上午到梧棲浩天宮與大肚萬興宮，立委陳柏惟、市議員施志昌、王立任、陳世凱一同走春，祈求台灣平安度過疫情、全球疫情撥雲見日。

梧棲浩天宮新春期間湧入大批祈福民眾，立法院副院長蔡其昌到來，現場更熱鬧滾滾。浩天宮廟方表示，今年因應疫情，落實防疫措施及環境消毒工作，祝福諸事圓滿。

蔡其昌表示，每年春節都會到浩天宮等廟宇參拜，感謝大庄媽保佑鄉親平安健康，庇佑台灣國泰民安，祈求全球疫情早日退散。過去一年，台灣非常了不起，經濟和防疫工作做到全世界第一，都是台灣人民共同努力的成果，呼籲大家，今年仍要把防疫工作做好。

蔡其昌也說，今年雖無法將幸福小紅包親手交給每一位民眾，仍透過廟方與信眾分享丶傳送祝福。

蔡其昌還透過FB、IG宣傳，提醒大家過年走春期間，記得把口罩戴起來、雙手洗淨來、距離站出來，也希望走春參拜之時，有機會與民眾相遇。