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台中清潔隊5年來共拾獲百萬現金 木櫃夾私房錢45萬最多
春節期間家家戶戶忙打掃，也是清潔隊員一年中最忙碌的時候，常有粗心民眾把紅包鈔票當垃圾丟，還有大型家具藏私房錢。台中市環保局統計，106年至今年1月31日止，清潔隊共撿獲近百萬元現金，拾金不昧，主動送交警方處理。
環保局表示，隊員們工作時常撿獲許多物品，其中南屯區清潔隊員這個月在隊部整理回收舊衣物時，發現一包舊衣口袋內有紅包袋及不同面額的鈔票共計現金28萬餘元，經查發現是一對70歲老夫婦遺失並物歸原主。
新社區清潔隊員在幾年前執行大型家具運載服務，送回隊部檢視家具是否堪用時，意外發現木櫃夾層有數疊千元紙鈔，共45萬餘元現金，透過警方循線找到失主。
太平區清潔隊員資源回收分類時，發現廢紙籃中有五個紅包袋內裝有現金2萬餘元，同仁立即送至派出所報案，拾金不昧、不據為己。
環保局長陳宏益表示，清潔隊員從清晨到夜晚，穿梭在大街小巷為民服務，市府除要求工作勤奮外，並經常提醒同仁要拾物不昧，維護團隊榮譽，對於有優良事蹟的同仁，會給予嘉獎及公開表揚，希望每個人都能見賢思齊、物歸原主。
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