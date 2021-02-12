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1999話務中心日接2000通電話 盧秀燕年初一致謝打氣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今大年初一到1999話務中心感謝工作人員，送紅包。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今大年初一到1999話務中心感謝工作人員，送紅包。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕在今天大年初一到「台中市1999話務中心」感謝工作人員春節不打烊。她表示，疫情期間話務中心接話量不減反增，每個月平均6萬2000多通，春節期間照樣24小時接聽四面八方來的電話，非常辛苦。

市長盧秀燕大年初一一早就到話務中心慰問工作人員，她詢問工作情況，話務人員表示，春節前後，民眾最關心的是連假垃圾清運問題，還有公車服務時間。

盧市長表示，根據統計1999話務中心往年每個月平均接6萬通電話，但去年疫情期間不減反增，每個月增加兩三千通，多關心疫情期間的防疫措施；另外老人家不擅網路查詢，也會直接打電話詢問有關老人健保等福利問題。

盧秀燕向話務中心在場的工作人員一一拜年問好，代表市民向辛苦的工作人員感謝。

疫情 盧秀燕

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