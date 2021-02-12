去年甩疫情創4個第一 中市府「酷城市」帶動運動產業

農曆春節許好願，台中市運動局指出，配合巨蛋丶足球場大型運動設施完備，持續推動「酷運動·酷城市」並延續電競熱潮。疫情期間台中更成為全球焦點，成功創下「四個第一」讓全球看到台中面對大型賽事，謹慎防疫把關。

回顧2020年全球重要運動賽事相繼因新冠肺炎疫情延期或停辦，台中市運動局指出，疫情期間中市府結合過結合中職與職棒中信兄弟球團推動職棒賽事，成功創下去年「4個全球第一」，包括第一場職棒運動賽事；第一場開放球迷入場觀賽；第一場職業運動選秀會；中華職棒總冠軍賽第一戰。

期間屢獲世界棒壘球總會(WBSC)與國際媒體報導，更被《時代雜誌》（《Time》）評選為2020年度大事「最初與最後」里程碑，多次獲得國際關注。市府運動局表示，在市長盧秀燕帶領下，台中運動賽事推動面對疫情謹慎把關，讓世界看見台中防疫措施及運動穩定發展。

運動局長李昱叡指出，台中持續輔導各賽事主辦單位落實防疫措施，去年「中華職棒開幕首戰」及「2020台灣企業女子壘球聯賽（TPWSL）開幕戰」，領先全球開打職業棒球聯盟及壘球賽事，兩度受到世界棒壘球總會（WBSC)報導，獲國際組織認同，也吸引各國媒體報導。

此外「時代雜誌」更將中職開打評選為2020年度大事「最初與最後」里程碑，引起全世界運動迷關注，此外如「台灣木蘭女足聯賽」成功在台中太原足球場開踢，也透過足球運動行銷台中，讓國際間肯定台灣防疫有成，讓球迷能夠享受精彩賽事。

李局長表示，2020中華職棒總冠軍賽在洲際棒球場開打，運動局與中職聯盟及職棒球團攜手防疫，讓球迷安心，不僅首戰門票搶購一空，進場人數高達1萬5600人，更獲「世界棒壘球總會(WBSC)」官網專文報導臺中防疫成效及當日精彩賽況。

台中市長盧秀燕上任以來連續2年舉辦電競嘉年華，去年首辦第一屆市長盃電子競技賽，WirHouse 2020電競社群全國派對也首度在台中舉辦。運動局表示，今年全國運動會首將電競納入比賽項目，延續電競熱潮，市府年初已召開選拔說明會，將遴選台中代表隊，全力備戰全國運動會，打造電競酷城市。