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香客120萬捐紫南宮香油錢 主委莊秋安：鼠年還金近7億
紫南宮是2020年少數不受疫情影響的廟宇！不只湧進60多萬人次來借還金，借金4億多元，但還金金額還將近7億元；在信眾的期待下，今年元旦湧進6萬多人領到牛年生肖錢母，面對大年初一不得不取消原定的錢母發放計畫，但呼籲信眾前來參香時，一定要隨身帶著身分證、駕照或健保卡，廟方會隨時突襲廣播宣布以號碼對號發放錢母。
主委莊秋安表示，過去除了元旦、大年初一及捐血固定發放錢母外，有時還會以統一發票對號發錢母，配合各項活動，一年也會機動突襲發放錢母7、8萬個，因今年因疫情取消年初一排隊，但將以不定點、不定時發放，用驚喜突襲取代排隊，像身分證、駕照或健保卡上的數字，都可能成為神秘幸運數字。
莊秋安並透露，疫情年紫南宮借還金不但未受影響，小年夜當天，就有一位陳姓商人不但還金6000元，還一口氣現金添了香油錢120萬元，是鼠年捐金的最高紀錄，陳姓商人放話只要今年事業版圖成功擴大，將捐出破紀錄的360萬元。
主委莊秋安表示，陳姓商人從事房地產生意，每年都會來紫南宮借金和還金，去年捐香油錢60萬元，今年現金加倍捐香油錢120萬，並承諾明年賺錢，就要打破2014年一位蕭姓科技業者廟裡所保持迄今的最高290萬元捐款紀錄。
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