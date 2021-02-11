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影／除夕團圓飯 盧秀燕臉書分享「招財黃金玉子寶」小廚藝

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今天除夕是團圓圍爐的日子，自己煮年菜更有家的味道！台中市長盧秀燕昨晚在臉書貼出年菜教學影片，大展手藝製作「招財黃金玉子寶」，也就是俗稱的蛋餃，外型類似金元寶。圖／台中市新聞局提供
今天除夕是團圓圍爐的日子，自己煮年菜更有家的味道！台中市長盧秀燕昨晚在臉書貼出年菜教學影片，大展手藝製作「招財黃金玉子寶」，也就是俗稱的蛋餃，外型類似金元寶。圖／台中市新聞局提供

今天除夕是團圓圍爐的日子，自己煮年菜更有家的味道！台中市長盧秀燕昨晚在臉書貼出年菜教學影片，大展手藝製作「招財黃金玉子寶」，也就是俗稱的蛋餃，外型神似金元寶，使用台中在地神岡神農蛋、大安飛天豬、豐原大蔥等食材，顆顆顏色金黃、內餡飽滿，令人垂涎欲滴。影片一貼出，許多網友食指大動，狂讚蛋餃色香味俱全，圓滿又應景。

盧秀燕昨晚在臉書帶著小幫手展現廚藝，她表示，過年家家戶戶最常見的年菜之一就是火鍋，「蛋餃」是家中圍爐必吃的火鍋料之一，因此要教大家製作「招財黃金玉子寶」，吉祥又應景，有網友留言「自己做蛋餃，圓圓滿滿好應景！」

盧製作的蛋餃全都使用台中在地食材，包括神岡「神農蛋」、大安「飛天豬」、豐原大蔥等。首先餡料部分，將豬絞肉剁出黏性，再把蔥末、薑末、香油、醬油、鹽巴、米酒等加進絞肉攪拌均勻；蛋皮部分，把雞蛋打勻後加入太白粉水，攪拌均勻，再把蛋液倒進鍋子，民眾也可使用模具，讓形狀更漂亮，最後再把肉餡包進蛋皮裡，純手工蛋餃大功告成。

盧秀燕完成的蛋餃顏色金黃，中間餡料飽滿，外型神似金元寶，擺盤後放上桌，不僅招財喜氣，也為整體年夜飯增添丰采，她接著將蛋餃放進火鍋裡煮，並與多位市府同仁坐下來圍爐共同享用蛋餃與火鍋。

眾人一口接一口停不下來，讚不絕口，影片尾聲，盧秀燕也祝福大家「牛年行大運、犇向幸福」，希望新的一年大家都幸福。

盧秀燕 火鍋 年菜

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