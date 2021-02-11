獨／紫南宮元宵呷丁酒個人包定案 信眾可領回加熱食用

紫南宮農曆正月16日的呷丁酒活動，考量往年從早到中午共可10萬人與會的盛況，主委莊秋安指出，因應疫情的不確定性風險太高，已和食品贊助商成功研發出個人丁酒調理包，讓信眾當天戴口罩前來領取後，自行帶回家加熱或微波食用，讓大家吃得安心又健康。

主委莊秋安表示，紫南宮呷丁酒近年來參與人數上10萬，以燒酒雞生鮮包在現場即煮即食的方式，今年面臨肺炎疫情延燒已滿一年，呷丁酒雖屬於戶外開闊的活動，通風良好並不是在密閉式空間，但面對疫情廟方不敢大意，提前做出安全防範，計畫丁酒以「個人調理包」方式供應。

莊秋安說，最近個人丁酒調理包剛研發出來，350公克的包裝，同樣以燒酒雞生鮮包製作完成，雖然比起往年的製作成本高不少，但在配合中央疫情指揮中心的防疫要求下，決定保持安全社交距離，如同今年元旦領錢母模式，不戴口罩不得排隊領取方式，努力維持丁酒傳統外也降低群聚風險。

紫南宮表示，呷丁酒年年超過10萬人前來分享，針對所有場所都將進行殺菌消毒過兩次，而每年呷丁酒準備的食材量，包括卜蜂食品提供的1萬公斤雞肉外，還有公賣局米酒2000瓶以水、酒10比1的調配比例而成，以及台梗9號及台梗11號稻米約3000公斤煮成米飯，丁酒個人包會讓大家放心帶回家加熱吃，風味不會變。

紫南宮說，「呷丁酒」習俗在每年農曆正月16日舉辦，又稱為「吃福」，意即讓所有參與的民眾分享當地居民娶妻、添丁的喜氣和福氣，同時也獲得土地公的庇佑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紫南宮已和食品贊助商成功研發出個人丁酒包，元宵後讓信眾自行帶回家加熱或微波食用。記者黑中亮／攝影

紫南宮已和食品贊助商成功研發出個人丁酒包，元宵後讓信眾自行帶回家加熱或微波食用。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紫南宮已和食品贊助商成功研發出個人丁酒包，元宵後讓信眾自行帶回家加熱或微波食用。記者黑中亮／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康