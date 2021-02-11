聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中舊城區再生 綠空鐵道軸線北段復興東路開放通車
台中市政府推動舊城區再生，規劃從台中車站往南北延伸1.6公里（進德路-國光路）的綠空鐵道軸線，保留鐵道文史遺產，串連鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈等，計畫分為南、北段辦理，其中，北段工程復興東路段道路已在小年夜全線開放民眾通行。
台中市政府都發局提醒市民，此路段處交通結點路線較複雜，行經周圍需注意行車安全，在春節期間快樂出遊平安回家。
綠空鐵道軸線北段復興東路段交通結點路線較複雜，為求審慎安全，市府日前會同營建署、市府交通局履勘，納入各專家學者建議，增設號誌標誌，讓人、車動線更加安全順暢；此外，春節期間，市府也安排工地人員巡查，確保人行、車行安全。
都發局說，綠空鐵道軸線南段工程去年12月中旬先行完工啟用，並深受市民好評；北段工程含復興東路與樂業路人本道路改善、高架橋下與原平面鐵路空間改善、及南段二期景觀植栽綠美化工程，目前正進行最後竣工修飾收尾階段，敬請市民期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言