台中舊城區再生 綠空鐵道軸線北段復興東路開放通車

台中市政府推動舊城區再生，規劃從台中車站往南北延伸1.6公里（進德路-國光路）的綠空鐵道軸線，保留鐵道文史遺產，串連鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈等，計畫分為南、北段辦理，其中，北段工程復興東路段道路已在小年夜全線開放民眾通行。

台中市政府都發局提醒市民，此路段處交通結點路線較複雜，行經周圍需注意行車安全，在春節期間快樂出遊平安回家。

綠空鐵道軸線北段復興東路段交通結點路線較複雜，為求審慎安全，市府日前會同營建署、市府交通局履勘，納入各專家學者建議，增設號誌標誌，讓人、車動線更加安全順暢；此外，春節期間，市府也安排工地人員巡查，確保人行、車行安全。

都發局說，綠空鐵道軸線南段工程去年12月中旬先行完工啟用，並深受市民好評；北段工程含復興東路與樂業路人本道路改善、高架橋下與原平面鐵路空間改善、及南段二期景觀植栽綠美化工程，目前正進行最後竣工修飾收尾階段，敬請市民期待。