盧秀燕展望2021年 加速巨蛋、綠美圖、會展中心建設

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今天是除夕夜，台中市長盧秀燕預計傍晚將透過個人臉書發表除夕談話。圖／台中市新聞局提供
今天是除夕夜，台中市長盧秀燕預計傍晚將透過個人臉書發表除夕談話。圖／台中市新聞局提供

今天是除夕夜，台中市長盧秀燕預計傍晚將透過個人臉書發表除夕談話，向堅守崗位的防疫人員、警消醫護、國軍弟兄及各行各業留守人員致敬，她感謝市府團隊與市民共同努力，讓市政承諾逐一兌現，包括打通大智路、空汙改善、公托公幼倍增等。

展望2021年，盧秀燕說，她將加速興建大台中國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋等重大建設，面對全球疫情，地方將與中央團結抗疫，全力度過難關。

「犇向幸福、新年快樂！」盧秀燕傍晚除夕談話開頭影片，先向市民拜年祝賀，並向市民報告上任以來，涵蓋交通、建設、社福、經濟、環境等多項市政成果。

包括2020台灣燈會加強防疫措施，創造近1200萬參觀人次；第二屆台中購物節突破90億元消費登錄金額，振興疫情經濟。打通大智路解決13年難題，讓車站前後站貫通，帶動舊城區發展；燙平500條主要幹道及300條巷道，讓交通更好行；推動美樂地計畫，新闢整修超過100座公園，打造綠地宜居城市。

盧秀燕說，鼓勵年輕人敢生敢養，台中公幼已從90班增加為221班、公托由5所增加至14所、親子館也由4座增加為9座；另外，全市長輩關懷據點已擴增至430個，因應高齡化社會長照需求；交通建設方面，推動「雙十公車市民限定」優惠，市民綁定電子票證後，搭乘10公里內免費，超過10公里最多僅收10元，提升預算運用效益；「iBike倍增計畫」預計3年內增設1000處租賃站，系統升級「YouBike2.0」，打造低碳城市，完善綠色轉乘環境。

展望2021年，盧秀燕說，她將持續打造市民幸福生活，大台中國際會展中心、綠美圖已開工興建中，台中巨蛋競圖由設計東京奧運主場館的建築師畏研吾獲選；她上任後啟動「幸福台中倍增計畫」，持續增設公托公幼及親子館；台中社會住宅升級「台中好宅」，任內至少開工興建或完工總數達到5,000戶。

過去兩年，台中空氣品質PM2.5年均值已由18.8微克降為15.4微克，持續改善空汙；面對全球新冠肺炎變種病毒威脅，「沒有衝不破的難關！」只要大家互相扶持，互相鼓勵，團結一致，中央地方一條心，一定能平安度過。

盧秀燕 公幼 東京奧運

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