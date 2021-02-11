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台中環保局清潔隊 除夕至初二加班定點收運垃圾
台中市清潔隊員今年小年夜、除夕兩日犧牲休假，加班收運垃圾，尤其遇到下雨天，工作格外辛苦，台中市環保局長陳宏益連續2日前往各區清潔隊及焚化廠關懷感謝同仁辛勞付出，並發放市長小紅包向大家拜年。
陳宏益昨天小年夜先至文山焚化廠視察垃圾處理情形，並向冒雨夜間收運的清潔隊同仁表達敬意與謝意。他也前往位於大肚環保公園內的掩埋場，由於過年期間資源回收物暴增，導致收運時間拖長，隊員回到場內還要進行分類回收，他特別感謝隊員辛勞。
陳宏益到東南隊部視導慰勞同仁辛勞，東南區清潔隊長蔡明昌說，小年夜剛好碰上下雨天，清潔工作相對受到影響，接著又趕往位於國道三號高速公路橋下的烏日清潔隊關心隊員。
今天除夕，陳宏益陸續將至其他各區清潔隊關懷，感謝隊員們假期辛勞，並提醒市民，大掃除要做好資源回收分類，如紙箱體積大，須事先攤開摺平、綑綁，再交給資源回收車，才能讓垃圾收運更順利。
台中市今年各區清潔隊大年初一、初二將持續提供「定時定點」垃圾收運服務，初三休息日，初四恢復正常垃圾收運。
環保局長陳宏益表示，初一、初二全市共有671處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，提醒春節假期收運時間與平常日不同，民眾可至環保局網站查詢國定假日垃圾收運定時定點：https://bit.ly/2JqkxJf ，或至Google Play、App Store免費下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收垃圾收運消息。
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