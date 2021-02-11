快訊

屏東霧台櫻花滿山怒放 ！「櫻花王」美如粉紅巨傘

輿論批評擋不住了！ 傳森喜朗有意請辭東奧主席

彰化首座青年住宅格局、停車空間 開放民眾填問卷票選

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府將蓋青年住宅，近期設計問券讓民眾票選格局與停車空間。記者林敬家／翻攝
彰化縣政府將蓋青年住宅，近期設計問券讓民眾票選格局與停車空間。記者林敬家／翻攝

彰化縣府去年宣布將打造縣內第一座青年住宅，建物工程最快在2022年12月完成，為讓青年住宅更符合需求，縣府在農曆春節期間起舉辦青年住宅設計方案的問卷，包括住宅房型以及停車空間等問題，希望最終規畫出最適合的設計方案。

彰化縣政府所規劃的青年住宅坐落在伸港鄉伸股段378地號(基地面積2.12公頃)，分四期推出600戶「只售不租」的青年住宅，第一期將先興建150戶的公寓式住宅，房型規劃包括有1房1廳、2房2廳、3房2廳的格局，預計每戶價位在350萬元，彰化縣府預計今年就會啟動住戶登記作業。

彰化縣府指出，去年10月宣布青年住宅規畫以來，已在2個月內公開甄選遴選出設計團隊，目前完成初步規畫，為更符合外來使用者需求，提出問卷內容包括房型、停車方式及相關使用需求等，希望有興趣的青年朋友一起來擔任「青宅設計師」，一起建構未來的家。

為鼓勵更多人填問券，即日起至2月28日，只要符合設籍在彰化縣、年滿20到45歲的青年朋友皆可參加問卷調查及抽獎活動，獎品包括iphone12手機、ipad平板等，網址 https://forms.gle/zaeA6AnFixU6Y7xx5 。

彰化縣政府將蓋青年住宅，近期設計問券讓民眾票選格局與停車空間。記者林敬家／翻攝
彰化縣政府將蓋青年住宅，近期設計問券讓民眾票選格局與停車空間。記者林敬家／翻攝

青年住宅

延伸閱讀

國道1號中午湧車潮 南下彰化至員林時速低於40公里

美如白雪！彰化虎山岩李花提早開 農曆春節開到最美

影／小年夜 國道一號彰化埔鹽、台中零星車禍壅塞

新春年假登場 彰化員林年貨大街出現採買人潮

相關新聞

彰縣府紅包除夕夜線上開搶 13宮廟代發縣長祈福紅包

往年在農曆春節期間，彰化縣長王惠美都會走訪宮廟祈福參拜，向民眾賀歲拜年，發送福袋紅包，今年受到新冠肺炎疫情影響，縣府配合...

台中水庫見底 小年夜無水可用 豐原神岡居民叫苦連天

水情吃緊，台中市豐原丶神岡地區夜間減壓，白天則減供，但部分大型社區居民說，連日來供水很不穩定，洗澡可能突然停水，更別提過...

彰化首座青年住宅格局、停車空間 開放民眾填問卷票選

彰化縣府去年宣布將打造縣內第一座青年住宅，建物工程最快在2022年12月完成，為讓青年住宅更符合需求，縣府在農曆春節期間...

竹山幸福巴士變迷你 春節起改以小巴營運

南投縣竹山鎮公所幸福巴士免費短程接駁車，春節起不但改以小巴方式來接送民眾，發車地點及班次也有調整，首發起點從竹山沙東宮鄭...

影／走過七星平安橋 南投草屯陳府將軍廟上午點燈

陳府將軍廟是草屯鎮重要信仰中心，也是南投縣重要的宗教寺廟，廟方為去年受疫情所苦，特別設立七星平安橋，上午在大法師法力點燈...

台中安心搭小黃 認明「本車已消毒」貼紙

春節連假到來，因應返鄉、採買、走春人潮，台中市交通局長葉昭甫日前至台中火車站關心計程車防疫狀況，向計程車駕駛及民眾宣導乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。