彰化首座青年住宅格局、停車空間 開放民眾填問卷票選

彰化縣府去年宣布將打造縣內第一座青年住宅，建物工程最快在2022年12月完成，為讓青年住宅更符合需求，縣府在農曆春節期間起舉辦青年住宅設計方案的問卷，包括住宅房型以及停車空間等問題，希望最終規畫出最適合的設計方案。

彰化縣政府所規劃的青年住宅坐落在伸港鄉伸股段378地號(基地面積2.12公頃)，分四期推出600戶「只售不租」的青年住宅，第一期將先興建150戶的公寓式住宅，房型規劃包括有1房1廳、2房2廳、3房2廳的格局，預計每戶價位在350萬元，彰化縣府預計今年就會啟動住戶登記作業。

彰化縣府指出，去年10月宣布青年住宅規畫以來，已在2個月內公開甄選遴選出設計團隊，目前完成初步規畫，為更符合外來使用者需求，提出問卷內容包括房型、停車方式及相關使用需求等，希望有興趣的青年朋友一起來擔任「青宅設計師」，一起建構未來的家。